Fontos mérkőzés vívott a hatodik helyen álló Rákóczi FC, amely a negyedik helyen álló, több élvonalbeli labdarúgót is foglalkoztató FC Dunaföldvárt fogadta a Rákóczi Stadionban. A somogyi zöld-fehérek vezetőedzője, Székely Tibor nem változtatott a kezdőcsapatán, így ugyanaz a tizenegy játékos futott ki a pályára, amely Gárdonyban ötgólos sikert aratott. A dunaföldváriak elleni találkozót is ugyanakkora lendülettel kezdte a Kaposvár, amely az első percekben többször is zavart okozott ezzel a vendégek védelmében. Sőt, a vezető találatra sem kellett sokat várni, hiszen a nyolcadik percben Alessio Mazzonetto egy labdaszerzés után kiválóan vette észre, hogy Ekker Milán üres a jobb szélen, kiugratta a szélső bevezette a labdát a tizenhatoson belülre, majd nyolc méterről, nagy erővel lőtt a kapu bal oldalába (1–0). A gól után meleg pillanatokat éltek át a hazaiak, a tolnaiak ugyanis ritmust váltottak, de csak egy-két percig tudták uralni a mérkőzést, ugyanis a Rákóczi visszavette az irányítást, s a félidő derekán az előnyét is megduplázta, miután Pusztai Dániel kiugratása után Babinszky Bence lépett ki a védővonalból, s tizenöt méterről gurított a kapus mellett a kapuba (2–0). A kaposváriak nem elégedtek meg ennyivel, továbbra is bátran támadtak, s a szünet előtt Hampuk Ádám egy elképesztően nagy gólt ragasztott a jobb felsőbe (3–0), ezzel még fölényesebbé tette csapata előnyét.

A Rákóczi támadóját, Babinszky Bencét nehezen tudták tartani

Fotó: Lang Róbert

A szünetben hármat is cserélt a vendégek edzője, Varga Balázs, aki még a kapusát is lehozta, viszont ez sem segített a vendégeknek, akik bár nagy helyzettel indították a játékrészt, de öt perc elteltével már négy-nulla állt az eredményjelzőn. Alessio Mazzonetto ugyanis ezúttal is remekül vette észre Ekker Milánt, de nem tudták lemásolni az első találatot, ugyanis a csereként érkező Wolland Gergő lábbal hárított, a kipattanóra viszont Hampuk Ádám mindenkinél előbb reagált, s közelről passzolt a kapuba (4–0). A következő percekben Wolland Gergő újabb csatát nyert Ekker Milánnal szemben, majd a jobb kapufa hárította a szélső lövését, míg a kipattanó újra Hampuk Ádámé lett, de léc alá tartó löketét újabb bravúrral kipiszkálta Wolland kapus. A hajráig Horváth Balázs könnyedén tovább növelhette volna a remekül futballozó zöld-fehérek előnyét, de elszórakozta a helyzeteit. Az utolsó percekben kezdett edzőmeccs jelleget ölteni a találkozó, melyen a Rákóczi akkor került helyzetbe, amikor akart, de négy-nullánál már inkább színezték a játékot a hazaiak, s arra törekedtek, hogy senki se sérüljön meg az újabb, FC Nagykanizsa elleni rangadó előtt.

A Kaposvári Rákóczi FC látványos, közönségszórakoztató és persze eredményes játékot bemutatva győzte le az előtte álló Dunaföldvárt, s ezzel két pontra csökkentette hátrányát a tolnaiakkal szemben.