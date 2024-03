Ebben az évben már második alkalommal csalta a régió úszóit az impozáns Csik Ferenc Versenyuszodába a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, amely újra remek versenyzési lehetőséget biztosított számukra. A környékbeli egyesületeken kívül a fővárosból, Érdről, Törökbálintról és Kalocsáról is érkeztek úszók, hogy felmérjék, hol tartanak a felkészülésben.

Fotó: Muzslay Péter

– Az első forduló óta eltelt időszakban több versenyre is készültek úszóink, akik közül az elmúlt napokban kilencen Rijekában is rajthoz álltak, illetve páran elutaztak Veszprémbe, a X. Medencés Hosszútávúszó Bajnokságra, melyet a Kaposvár Kupa második fordulójával egy időben rendeztek – mondta Meiszterics Júlia, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának edzője. – Az elmúlt hetekben jól haladt a felkészülésünk és ezt be is bizonyították a sportolók. Még a szezon elején járunk, így az volt a célunk a versenyzési lehetőséget biztosítsunk, és hogy jó élményt adjuk a fiatal sportolóknak, akiktől még nem vártunk egyéni csúcsokat.

Kereken kétszázan álltak rajtkőre

A Kaposvár Kupa második körére tizenkilenc egyesület kereken kétszáz úszója adta le nevezését, akik összesen 583 alkalommal rajtoltak el rajtkövekről. Vármegyénket a rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendékei mellett a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE, a Kaposvári Úszó SE, a marcali NivoMed Egyesület és a Nagyatádi Úszó- és Természterjáró Egyesület sportolói képviselték.

Fotó: Muzslay Péter

– Az egyik fő számomra, a 200 méteres gyorsúszásra koncentráltam a legjobban versenyen, de emellett 400 vegyesen és 800 gyorson is rajthoz álltam – mondta Pálca-Juhász Emese a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolója, aki már tíz éve úszik. – Mivel volt egy hosszabb kihagyásom, így még elég gyengének érzem magam és az eredményeimet is, de próbálok pozitív maradni, hogy a jövőben minél jobb időket tudjak úszni. A célom, hogy a korosztályom országos bajnokságán A döntőkbe kerüljek, a felnőtt országos bajnokságon pedig minél több tapasztalatot szeretnék szerezni.