A 21. kör szombati rangadóján a Toponár otthon nemes egyszerűséggel átgázolt az idén eddig a meccsig százszázalékos Kadarkúton; a vendégek kapuja öt alkalommal zörrent meg, amire csak egy kadarkúti válasz érkezett. A Csurgó nyolc góllal küldte haza a második félidőben kiállítás miatt kapusát elveszítő Kaposfüredet – a gólok felét Markovics Bence jegyezte –, míg a házigazda Lelle ötöt vágott a balatoni találkozón a Keresztúrnak. Az előző szezon bajnoka, s a most már csak egyedül százszázalékos Nagyatád is magabiztosan verte a Jutát; utóbbi találkozón mindkét együttes 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, pontosabban az első játékrészt. A Nagybajom az újonc Barcs otthonában gurított egy négyest. Érdekesség, hogy öt csapat színeiben hat játékos is duplázni tudott szombaton.

A 21. forduló szombati eredményei

Toponár–Kadarkút 5–1 (3–1)

Toponár. Vezette: idősebb Posza Zs.

Toponár: Herman B. – Neubauer M., Pető T., Ivusza T., Tóth V., Kovács P., Ivusza G., Laczkó D., Fila J., Decsi R., Baranyi D. Edző: Keller Imre.

Kadarkút: Strublics J. – Albecht B., Simon R., Ferenczi M., Balogh Á., Vangyia A., Horváth M., Knippl Z., Kovács G., Németh D., Horváth R. Edző: Pintér Gergő.

Gólszerzők: Decsi R. 2, Laczkó D. 2, Ivusza G., illetve Balogh Á.

Az ifjúsági mérkőzésen: Toponár–Kadarkút 4–1.