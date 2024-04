Az Extraliga döntője előtt a brazil center, Adriani Vilvert és a vezetőedző, Vincent Lacombe nyilatkozott a KNRC közösségi oldalán.

– Harcolni fogunk minden pontért. Ismerjük az ellenfelünk erejét, ismerjük a tényt, hogy ők az esélyesebbek, de nekünk most rendkívül erős csapatszellemünk van és rengeteget dolgoztunk a szezon kezdete óta azért, hogy most itt lehessünk. Így most megéljük ezt a pillanatot és minden percet. Biztos vagyok abban, hogy a döntőben minden erőnket és tudásunkat bele fogjuk adni – mondta Adriani Vilvert.

– Nagyon büszke vagyok, hogy sikerült a döntőbe jutnunk, hiszen ez egy hatalmas lépés a Kaposvár számára – fogalmazott Vincent Lacombe. A döntőben is mérkőzéseket kell nyerni, így nekünk is arra kell készülnünk, hogy mindent megtegyünk a Vasas ellen. A bajnokságban még nem találtak legyőzőre ebben a szezonban, nekünk sem sikerült megvernünk őket, de ez most egy új összecsapás. Minőségi játékosaink vannak, akiktől azt szeretném látni, hogy csapatként meg tudják mutatni, mi rejlik bennük, hiszen csak ebben az esetben vehetjük fel a versenyt és akár még nyerhetünk is. Hinnünk kell magunkban és hinnünk kell abban, hogy újabb meglepetést tudunk okozni.