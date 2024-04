Az első találkozón a házigazda Fino Kaposvár magabiztosan 65 perc alatt szerzett előnyt, s annak reményében kelnek útra a fővárosba, hogy tovább növeljék az előnyüket.

– Fáradtak voltunk... Természetesen nem adjuk majd magunkat könnyen, de el kell ismerni őszintén, csütörtökön este Budapesten is a kaposváriaknak van nagyobb esélyük – mondta még a hétfői találkozó után Pápai Péter, a vendég Bp. MAFC-BME mestere.

Pápai Péterrel – aki egyébként Kaposváron született, a somogyi megyeszékhelyen járt iskolába, s játékosként itt volt liberó a Fino Kaposvárban – aligha érdemes vitatkozni. Tény, hogy a Finónak a Dág ellen elég volt három sima 3–0-ás meccs, ellenben a MAFC összesen 17 játszmát váltott az esélyesebbnek tartott GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika elleni negyeddöntőben.

A somogyiak egyértelműen győzni mennek csütörtökön a fővárosba. Ha sikerül megvalósítani a tervüket – márpedig ez a céljuk –, akkor már vasárnap délután pontot tehetnek az elődöntő végére. Vagyis már csak a bajnoki fináléra fókuszálhatnak.

Ahogy befejeződik a férfi röplabda bajnoki elődöntő, rá pár napra már el is rajtol a női finálé, amelynek most első alkalommal résztvevője a Kaposvári Női RC is. Az első mérkőzés április 9-én, kedden 19 órakor lesz a Bp. Vasas Óbuda Folyondár utcai sportcsarnokában, míg a második találkozót rá négy napra, szombaton 18.30 órakor játsszák a Kaposvár Arénában. Újabb négy nap elteltével, 17-én szerdán 17.30 órakor ismét csak a fővárosban feszül egymásnak a két csapat. Az aranypárharc az egyik fél három győzelméig tart, s mindegyik találkozót élőben közvetíti a tv.