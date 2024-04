A szövetség tájékoztatása szerint Takács Zoé, Szabó Bonita, Hiezl Réka és Weiler Krisztina már nem a felnőttel edz, hanem az U16-os válogatottal az Európa Kupán vesz majd részt.

Pat Cortina szövetségi kapitány így 28 játékossal folytatja a felkészülést a héten. A tengerentúli légiósok közül Seregély Míra is becsatlakozott a munkába, Kreisz Emma és Pázmándi Zsófia pedig hétfőn érkezett meg a többiekhez. A profi ligában (PWHL) szereplő Taylor Baker a klagenfurti vb-re érkezik.

A magyar csapat pénteken és szombaton Mátyásföldön játszik felkészülési meccset az osztrákokkal. A belépés ingyenes lesz.

A végleges keret április 17-én utazik a vb helyszínére, Klagenfurtba, és a rajt előtt még a hollandokkal találkozik. A divízió I/A-s vb április 21-én rajtol, az ellenfél a Koreai Köztársaság, Hollandia, Norvégia, Ausztria és Franciaország lesz. Az A csoportba az első két helyezett jut fel.

A szűkített keretbe az egykori kaposvári jégkorongozó, Pázmándi Zsófia is helyet kapott.

A női válogatott kerete: kapusok: Németh Anikó (Björklöven, svéd), Milibák Helga (BJA), Révész Zsuzsa (MAC Budapest), hátvédek: Taylor Baker (New York, amerikai), Balog Gréta (MAC Budapest), Gengeliczky Dorottya (Trine University, amerikai), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Márton Adél (OHA, kanadai), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (SDE, svéd), csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (HKB), Dabasi Réka (HKB), Fehér Nikolett (HKB), Gondos Tamara (MAC Budapest), Horváth Imola (MAC Budapest), Huszák Alexandra (MAC Budapest), Imets Mercédesz (BJA), Jókai-Szilágyi Kinga (Skelleftea, svéd), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Metzler Regina (OHA, kanadai), Mozolai Berta (Stanstead College, kanadai), Pázmándi Zsófia (Plattsburgh, amerikai), Rónai Alexandra (MAC Budapest), Seregély Míra (University of Maine, amerikai), Szamosfalvi Petra (HKB), Williams Hayley (HKB).