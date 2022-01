Nem egyszerű és nem is kis munka ez, különösen akkor, ha sok üvegfelület található otthonunkban. Ilyenkor vízre, rongyra, szárazra és nedvesre, valamint ablaktisztító folyadékra is szükség van. Hogy valóban makulátlan eredményt kapjunk, igen sok csiszolgatásra, törölgetésre és fényesítésre van szükség. Amikor azt hisszük, hogy kitűnő munkát végeztünk, minden bizonnyal, az első napsugarak máris rávilágítanak az ott maradt vízfoltokra és csíkokra. Valljuk be, ez nagyon bosszantó tud lenni.

Hogy ez a feladat egyszerűbb legyen, a gyártók kifejlesztettek egy olyan terméket, amely az ablaktisztítást nem csak leegyszerűsítette, de élvezhetőbbé is tette. Ez a készülék az ablakporszívó nevet viseli, és a felhasználók hamar fel is fedezték e termék nyújtotta kényelmet. A készülék segítségével praktikusan és hatékonyan tisztítja meg az ablaküvegeket. Nem csak az ablakaink tisztántartására ideális, hanem tükrök, csempék, üvegasztalok, zuhanykabinok, ajtók és még télikertek tisztítására is kiváló. Az ablakporszívó nagy előnye, hogy segítségével szinte fele annyi idő alatt tudjuk makulátlanul tisztává varázsolni az említett felületeket.

Hogyan képes erre ez a készülék?

Az elektromos ablakporszívó működési elve viszonylag egyszerű. A nedves porszívók elvén működik, és így szívja magába a felületekről a piszkos vizet. A készüléken egy gumi lehúzófej található, amely a vizet a porszívó belsejébe juttatja. Ez teljesen tiszta és csíkmentek felületet hagy maga után. A mi feladatunk csak annyi ebben az esetben, hogy egy rongy és ablakmosó folyadék vagy víz segítségével fellazítsuk a felületre rakódott szennyeződéseket, a készülékkel pedig csak felszívjuk a felesleges nedvességet. A porszívó teljesen száraz végeredményt hagy maga után, és nincs szükség arra, hogy száraz ronggyal kifényesítsük az üveget vagy a csempét. Az ily módon végzett ablakmosás kifejezetten egyszerű, fele annyi fáradozást sem igényel, mint a hagyományos módszer. Az utóbbinál az sem mindegy, hogy milyen rongyokat használunk, és fontos, hogy azok teljesen tiszták és pormentesek legyenek, különben csak maszatos és csíkos felületet kapunk.

A szennyezett felületeknél ajánlott először vízzel és valamilyen tisztítószerrel megtisztítani azt, és csak azután használni ablaktisztító szert, amit csak egyszerűen leszippantunk a felületről. A gép csak annyi karbantartást igényel, hogy a munka elvégeztével eltávolítsuk a folyadékot a tartályból, és igény szerint áttörölgessük a gumifejet, hogy a következő használat során ismét makulátlan tisztaságot hagyjon maga után. Nagy előnyük, hogy akkumulátorral működnek, amely teljes szabadságot ad használójának, hiszen bárhol és bármikor gond nélkül használható. A ház bármely szegletében vagy akár szabadtéren is. Az akkumulátoros technológiának csak annyi róható fel, hogy korlátozott ideig üzemelteti a készüléket, azonban a porszívó energiafelhasználása annyira minimális, hogy egyetlen töltéssel egy nagy ház összes sima felületét meg tudjuk tisztítani. A készüléken egy kijelző tájékoztat bennünket a feltöltöttség állapotáról.

Takarítás során, a tisztítószerek nem kímélik kezünket, hamar kiszárad és érdes lesz. Ha ablakporszívót használunk, ezzel a gonddal sem kell szembesülnünk, hiszen minimális mértékben érintkezik bőrünk a különböző vegyszerekkel. A készülék használata rendkívül kényelmes, hiszen kialakítása és markolata nagyon praktikus. Tökéletesen megtisztítja az ablak minden szegletét és annak alját is. Használata az idősebb korosztály számára is tökéletes, hiszen kevésbé megterhelő takarítást tesz lehetővé.

Ha már a kellemetlen házimunkáról beszélünk, érdemes idesorolni a fürdőszoba és a tuskabin karbantartását. Az utóbbi tisztítása egyáltalán nem egyszerű, hiszen a folyamatos használat miatt, a vízkő igen hamar nyomot hagy. Azonban, ha ablaktisztító porszívót használunk, minden használat után csupán csak annyi a dolgunk, hogy áthúzzuk a készüléket az üvegfelületen, így nem adunk esélyt az vízkőnek, hogy az megtapadhasson.

Az egyszerűbb és praktikus takarítás érdekében, érdemes megpróbálkozni egy ilyen hasznos kis eszközzel.