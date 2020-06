Félmilliárdos fejlesztéssel erősítik a termelést

A Kapos Atlas Kft. két új üzletágat hoz létre, valamint egy csaknem 500 millió forint értékű fejlesztési programot indít. Ha az új projekteket megkezdik, augusztustól visszaállhat az ötnapos termelés.

– Leépítés helyett erőteljes beruházási programot indítunk el – mondta a Somogyi Hírlapnak pénteken Horváth Árpád, a Kapos Atlas Kft. ügyvezető igazgatója. – Taggyűlést tartottunk a héten, ahol elfogadták a fejlesztési terveinket.

A koronavírus-járvány miatt az ipari vállalat eredetileg két hétre állt volna le, ám végül egy hónapig szünetelt a termelés. Májusban 20 dolgozótól kénytelenek voltak megválni, s mivel kevesebb megrendelést kaptak, ezért bevezették a négynapos munkahetet. Horváth Árpád kiemelte: mostantól több újdonságot vezetnek be, amely reményük szerint segíti a cég megerősödését.

Arról döntöttek, hogy két új osztályt hoznak létre. Az eddigi vevőkapcsolati mellett megalakul az önálló értékesítési csapat, ahol júliustól három szakember dolgozik, s a nyáron újabb munkatársakat toboroznak. Ezzel párhuzamosan létrejön a kutatási-fejlesztési osztály is. A program fontos eleme az a közel 500 millió forintos műszaki projekt is, melynek során többek közt CNC-berendezéseket, lézervágót és hegesztőrobotokat helyeznek üzembe. A gépbeszerzés előreláthatóan 2021 júniusáig lezárul.

– Két új üzletágat is elindítunk – mondta Horváth Árpád. – A hidraulikus eszközökön kívül mezőgazdasági szerszámgyártással is foglalkozunk majd. Bizonyos termékeket eddig külföldről szereztünk be, most ezt Kaposváron akarjuk elkészíteni.

Az ügyvezető igazgató egyelőre nem kívánt részletes tájékoztatást adni az új fejlesztésről. Lapunknak azonban elmondta: a prototípus júniusban készült el, s jelenleg a berendezés tesztelése zajlik. Azzal számolnak, hogy októberre megszerzik az összes tanúsítványt, amely szükséges a sorozatgyártáshoz. Horváth Árpád aláhúzta: alapos és részletes tervezés előzte meg az új üzletágak indítását. Abban bíznak, hogy a megrendelések nyomán hamarosan ismét annyi dolgozónak – 320 embernek – biztosítanak megélhetést, mint a fénykorban. Ha az új projektek elkezdődnek, akkor augusztus elsejétől ismét visszaállhatnak az ötnapos munkahétre.

Horváth Árpád szerint 2022-re állhat vissza teljes mértékben a gazdálkodás. Bár pillanatnyilag heti négynapos munkarendben dolgoznak a munkások, ám a 12 fős mérnökcsapat ötnapos menetrend szerint látja el a feladatát.

– Ha a két új üzletág nem lenne, akkor számításaink szerint 2020-as árbevételünk csaknem 27 százalékkal – közel 1,7 milliárd forinttal – csökkenne – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató.

– Igyekszünk mindent megtenni a fejlődés érdekében és önálló, stabil gazdálkodással kívánjuk fokozatosan tovább bővíteni a termelést és az értékesítést.