Napsütés olvasztja legjobban a számlát

A jelenlegi 31 ezerről tíz év alatt legalább 200 ezerre növelik a magyarországi háztartási, tetőre szerelt, átlagosan négy kilowatt teljesítményű napelemes rendszerek számát. Somogyban egyre több építkező vág bele; télen sem állt le a munka, Kaposváron is újabb házat korszerűsítenek ezekben a napokban.

A napelemet két éve szerelték fel a családi házunkra – mondta a balatonfenyvesi Kránicz István. – Alapvetően két ok miatt döntöttünk mellette: egyrészt fontosnak tartom a zöldenergia elterjedését és lehetőleg minél kevésbé terheljük a környezetet, másrészt anyagilag megéri.

Az építkezés első része nagyjából 1,2 millió forintba került, s 8-10 év alatt megtérül, ám ha időközben nő a villamosenergia ára, azzal párhuzamosan csökken ez az idő. A napelem segítségével nyert elektromos energiát felhasználjuk, illetve amit nem, az a központi rendszerbe jut, amit visszavételezhetünk, ha nincs napsütés. A családomnak is tetszik az elgondolás és úgy tapasztalatom, hogy az ismerőseim között is egyre többen élnének a lehetőséggel.

Fülöp László, egy napelemrendszerekkel foglalkozó kaposvári cég ügyvezető igazgatója szakmai értesülésekre utalva rámutatott: várhatóan már idén újabb támogatást jelentenek be a családi házas napelemekre, s ez újabb lendületet adhat az iparágnak. A cél, hogy a felhasznált energia közel 30 százalékát hosszú távon a megújuló, zöld­energia biztosítsa. A családi házas beruházásoknak ezért is nagy jelentőségük lehet. – Somogyban is egyre népszerűbb a környezetbarát megoldás – emelte ki.

– Az utóbbi időszakban közel 120 családi háznál és közintézménynél telepítettünk napelemrendszert, Kaposváron, Igalban, Sántoson, Nagyatádon és Barcson. A környezettudatosságon kívül pénzügyi kérdés is a fejlesztés: egy átlagos alapterületű háznál a 4-5 kW-os, háztartási méretű kiserőmű telepítése 1,8-2 millió forint. Télen sem álltunk le, most Kaposváron dolgozunk, s hetente 5-6 megkeresést kapunk.

Tíz év alatt a jelenlegi hétszeresére bővül a hazai lakossági napelemes rendszerek száma, s legalább négyszeresére nő a kapacitás a kormány új energia­stratégiája alapján.