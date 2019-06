Ötvenöt hektárnyi mák szökken szárba Somogyban

Ötvenöt hektárnyi mák szökken szárba Somogyvár és Pamuk között.

Gyenis Sándor 25 éve foglalkozik a növény termesztésével.

– A mák őshazája Afganisztán, a mostani sok csapadék nem kedvez a növénynek, több helyen elfeküdt. Kérdőjeles milyen mennyiségű terményt tudunk augusztusban betakarítani – mondta el Gyenis Sándor. A termelő megjegyezte: a mákra kiegyensúlyozott piac és folyamatos kereslet jelentkezik.

– A magyarok nagyon szeretik a mákos ételeket, a gasztronómiánk része. Itthon piacra termelünk annyit, amennyit biztonságosan el tudunk adni. Tavaly hiányból belőle – mondta el Gyenis Sándor. Megjegyezte: kézi munka erőt nem igényel, csak gépit a növény gondozása, betakarítása. A tervek szerint augusztus végén takarítják be a növényt kombájnnal, majd minőség szerint válogatják szét.

A népi gyógyászat szerint a mákolaj magas foszfortartalma elősegíti a kalcium felszívódását és a csontokba való beépülését. Sok E-, C-, és B-vitamin található meg benne. Emellett rengeteg cinket is tartalmaz, aminek az immunrendszer támogatásában is nagy szerepe van.