Ilyen paranormális jelenségeket szül a GDPR

A Continental kitiltotta a vállalati telefonokról a WhatsApp-ot és a Snapchatet.

Harminchatezer Continental-dolgozó bánkódhat: ők azok, akiknek a vállalati telefonjáról a Continental AG kitiltotta a WhatsAppot és a Snapchatet – írja a SecurityWeek alapján a Bitport.hu. Az ok a GDPR, azaz az EU általános adatvédelmi rendelete, ami körül nagyjából fél-egy éve nagy fordulatszámmal pörögnek az érintettek: szállítók, melyek GDPR-megfelelőséget biztosító rendszerekkel kecsegtetik ügyfeleiket, felhasználók, akiknek egy része még most, a rendelet hatályba lépése után sem nagyon tudja, hova is kapjon.

De mivel a rendszerek soha nem tökéletesek, a várható büntetés meg elrettentő, valószínűsíthető, hogy a közeljövőben még lesz néhány olyan történet, mint amilyet most a Continental szolgáltatott. (Persze elképzelhető olyan magyarázat is, hogy a cégvezetés végre talált egy védhető indokot arra, hogy kitiltson bizonyos alkalmazásokat a vállalati telefonokról.)

Nem felel meg a GDPR-nek

A világszerte 240 ezer embernek munkát adó autóipari beszállító, amelynél komoly mesterségesintelligencia-fejlesztések is folynak az autonóm járműirányító rendszerek támogatására, azzal indokolta a döntést, hogy a két app nem felel meg az európai adatvédelmi rendelet előírásainak.

A Continental értelmezésében azzal, hogy például a WhatsApp hozzáférést kér cégjegyzékhez, egyszerűen áttereli a felelősséget a felhasználóra, aki az alkalmazáson keresztül el akarja érni a listában szereplő személyeket. Azaz a Continental szerint lényegében a felhasználónak kellene egyenként engedélyt kérnie a kontaktlistán szereplő személyektől ahhoz, hogy elérhesse őket az appon keresztül. Mindezt Elmar Degenhart, a vállalat vezérigazgatója mondta, de nyilván jogászok serege dolgozott a háttérben, akik felfedték a WhatsApp használatának ezt a csapdáját.

Egyébiránt – már ha a Continental GDPR-értelmezése megállja a helyét –, valóban nonszensz az adatvédelmi előírás terhét a felhasználóra tolni. Nagyon úgy néz ki azonban, hogy ez a történet, sokkal inkább szól az szabály körüli bizonytalanságról, mint az adatvédelem megsértéséről.

Ha valami nincs is rendben a WhatsApp körül, az sokkal inkább a Facebook ténykedésére vezethető vissza. Az app alapítója és egykori vezérigazgatója, Jan Koum egy hónapja hagyta ott Zuckerbergéket. Bár döntését nem indokolta, nem sokkal korábban olyan cikkek jelentek meg a sajtóban, mely szerint Koumnak egyáltalán nem volt ínyére, hogy a Facebook a WhatsApp felhasználói adatbázisát is bedarálta saját hirdetési szolgáltatása alá.

Eső után köpönyeg

Nyilván keveseknek fáj a szíve a 36 ezer Continental-alkalmazottért. Nem lóghatnak a Snapchaten munkaidőben? Na és, kit érdekel?

Az ügy azonban szépen felszínre hozza a szabályozás körüli európai szintű hiányosságokat. Mint azt Sepsi Tibor, az ELTE Alkotmányjogi Tanszékének külsős oktatója, szabályozási szakjogász írja az EU-s rendelet hazai adaptálásának problémáit taglaló cikkében az Átlátszón, az Európai Bizottság egyelőre nem készített a 25 ezer szóból álló GDPR-hez (a magyar infotörvény terjedelme ennek mindössze harmada: nyolcezer szó!) végrehajtási rendeletet, az uniós szintű alkalmazási iránymutatások pedig még csak angolul érhetők el.

