– Táncukon is látszik a harmónia, ami a rengeteg együtt töltött időnek köszönhető – mondta Bódis-Nagy Katinka. – Bíbor nagyon szorgalmasan, egy órával korábban is képes volt bejárni, hogy lábboltozatát tornával emelje. A karanténban is tartottunk edzéseket. Online egy-egy óra standard, latin, balett, és erőnléti edzés volt a napi adag, ami még több is volt, mint a jelenléti edzés.