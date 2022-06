– Sokba kerül a fesztivál. Az önkormányzatnak sajnos most nincsen rá pénze és pályázati forrás sem érhető el – hangsúlyozta Salamon Gyula. – Ez az egyik oka, amiért úgy döntöttünk, hogy nem rendezzük meg az eseményt. A másik érvünk, hogy „elfogytak” a segítőink. Csökkent a helyiek és a résztvevő csapatok lelkesedése, a fiatalokat nem igazán vonzza a hurkatöltés. A fesztiválra még csak-csak eljönnek és szívesen részt vesznek rajta, de a töltés részét nem szeretik. Azt gondolom, hogy nem egyedi a problémánk. Más polgármesterektől is hallottam, hogy a programjaikon egyre kevesebben vesznek részt – tette hozzá a polgármester.

Forrás: Lang Róbert

Salamon Gyula kiemelte, óriási munka volt minden fesztivált megszervezni. Az előkészületekben mintegy harmincan vettek részt. Egy-egy eseményen két mázsa rizst és egy kilométernyi belet használtak fel és körülbelül hat mázsa hurkát készítettek el a töltőkkel. A 760 lelkes Szenna polgármestere arról is beszélt, hogy idén még nagyobb szüksége van a pénzre a falunak. Úgy döntöttek, hogy saját forrásból, 35 millió forintból megvásárolják a település közepén lévő volt termelőszövetkezeti irodát. Az ingatlant a Szennai Skanzennel közösen működtetik majd. Az épületben alakítják ki a szabadtéri múzeum jegypénztárát, ajándékboltját, nyilvános mosdót építenek és a helyi terméket árusítóknak is biztosítanak területet. Salamon Gyula hozzátette, a felújításhoz valamennyi pályázati pénzt is hozzá tudnak tenni, de a legtöbb költséget az önkormányzatnak kell állnia.

A polgármester kérdésünkre elmondta, fizetőssé nem akarták tenni a hurkafesztivált, mert akkor vélhetően kevesebb látogatjuk lett volna, az árusítók helypénzéből pedig nem lenne annyi bevételük, amivel a költségeket fedezhetnék. A hurkafesztivál helyett Szent Mihály-napi szüreti felvonulást és falunapot rendeznek majd szeptember 24-én.



Fotók: Lang Róbert