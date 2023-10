1. Vonzó karakter – A paradicsom remek választás, ha a hazai ajánlás szerinti napi fél kg zöldség és gyümölcs fogyasztásra szeretnénk törekedni. Ez a biológiai értelemben vett gyümölcs nemcsak ízletes, hanem jelentős a tápanyagtartalma, magas a rost- és víztartalma (94.5%). Alacsony energiatartalmának köszönhetően alakbarát nyersanyag, egy átlagos, 80 g tömegű paradicsom energiatartalma csupán 15 kcal.

2. Antioxidáns-bomba – A paradicsom piros színéért felelős színanyagnak – a likopinnak – a sejtek szabad gyökök elleni „harcában”, a daganatkialakulás megelőzésében van kiemelkedő szerepe. Már napi 1 db paradicsom elfogyasztásával sokat tehetünk szív- és érrendszerünk védelme érdekében (érdekesség, hogy a paradicsompüré likopintartalma magasabb a friss kerti veteményből származónál).

3. Jelentős káliumforrás – A paradicsom a szabadidő- és versenysportolók étrendjében méltán helyet érdemel, hiszen a benne lévő kálium fontos szerepet játszik a teljesítmény növelésében, a tápanyag az ideg- és izomműködés, a folyadék- és ionháztartás és a sav-bázis egyensúly megtartásához is nagyban hozzájárul.

4. Nem csak kerti veteményként – Habár a paradicsomot általában nyers, friss formában fogyasztjuk, érdemes mégis nyitottnak maradni más opciókra is. A szárított paradicsomot például szendvicsre vagy salátába téve is fogyaszthatjuk, de egy kenyértésztát is feldobhatunk vele. Emellett a magas likopintartalmú, otthon készített vagy boltban vásárolt paradicsompürével ízletes olasz ételeket, egy jó pizzát, lasagnét vagy bolognai spagettit is könnyen összedobhatunk. A paradicsomlé fogyasztásával pedig a megfelelő folyadékszükséglet mellett az antioxidáns-bevitelért is sokat tehetünk.

5. Reflux esetén – Érdemes tudni, hogy reflux diagnosztizálása esetén a paradicsom fogyasztását javasolt csökkenteni, illetve bizonyos esetekben elhagyni (egyéni tolerancia), mivel a közkedvelt alapanyag fokozza a betegség tüneteit. A helyes diéta kialakítása érdekében mindenképpen javasolt dietetikus segítségét kérni.

+1. Helye az étrendben: Összefoglalva: a paradicsom sokoldalú nyersanyag a szabadidő- és versenysportolók étrendjében, legyen szó friss, aszalt vagy püré változatáról. Káliumtartalma a szív és érrendszer védelméért és a teljesítmény fokozásáért, likopintartalma a daganatprevencióért, remek tápanyag-összetétele pedig a testtömeg szinten tartásáért, a szervezet optimális működéséért felel.