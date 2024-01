Balatonbogláron, a Balaton legszebb fekvésű jégpályáján délután öt órától várták a korizókat. DJ szettel és változatos programokkal készültek a hétvégi rendezvényre a szervezők. – Retro zene mellett korizhattak az érdeklődők és este a Balatoni Bocsok hokisaival tartottunk vetélkedőt a jégen, mondta Vécsei Mihály, főszervező.

Fotó: Németh Levente

A sorversenyek és a jó zene nagyon sok szórakozni vágyót vonzottak, akik dacolva a repkedő mínuszokkal a januári éjszakába nyúlóan hódoltak az elmúlt években a Balatonnál egyre népszerűbb téli sportnak. Vécsei Mihály elmondta: a korcsolyázás a hideg hónapokban is képes megmozgatni a turistákat. – Azt szoktam mondani, hogy nyáron jó szezont csinálni a Balatonnál nem egy nagy dolog, de télen megszólítani az embereket már sokkal nehezebb. De úgy tűnik, hogy ez nálunk működik, tette hozzá a balatonboglári vállalkozó. Olyannyira jól megy, hogy a városban alakult meg a Balaton első hivatalos jégkorongcsapata, a Balatoni Bocsok. A pálya népszerűségét mutatja, hogy a suli-kori programra Balatonföldvár, Fonyód és Siófok mellett még Keszthelyről is jönnek is iskolások.