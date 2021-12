Kelemen Csaba, a mezőcsokonyai Csányi Kft. kereskedelmi vezetője megkeresésünkre elmondta, nemcsak a liszt, hanem az energiaárak is befolyásolják a péktermékek árát, ezért kénytelenek lesznek minden terméket drágábban értékesíteni. – A napokban tárgyaltam az egyik áramszolgáltatóval a jövő évi szerződésről és a jelenlegi árhoz képest 130 százalékkal drágább ajánlatot kaptam – fogalmazott Kelemen Csaba. – Ha a liszt és a villamosenergia ára is emelkedik, akkor januártól március végéig folyamatosan drágítjuk a termékeinket. A kiszállítási ár is jóval magasabb lesz, a drágítás mértékét még nem számoltuk ki, de legalább húsz százalékot emelnünk kell, hogy kitermeljük a költségeinket.