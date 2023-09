Hosszú pereskedés után került pont a ma már állami tulajdonú siófoki Zöldfok Zrt. és a nyugat balatoni hulladékgazdálkodási társulás vitájának végére. A pert még 9 éve indította a Zöldfok Zrt. az 56 települést tömörítő társulás ellen, mivel álláspontja szerint bevételtől estek el a különválás miatt. Az elsőfokú tárgyalás áprilisban, a másodfokú pedig májusban zajlott. A hosszú évekig húzódó pereskedés során két bíró is tárgyalta az ügyet, végül egy harmadik hozta meg a jogerős döntést, amely elmarasztalta a helyhatóságokat. – Az ítélet egy olyan szakértői vélemény alapján született, amely semmilyen kérdésre nem ad választ. Felháborítónak tartom a döntést, itt jogértelmezés történt és nem igazságszolgáltatás – mondta lapunknak Schmidt Jenő, az elmarasztalt önkormányzatok egyikét, Tabot vezető polgármester.

A perben vesztes településeknek 400 millió forintos kártérítést kell fizetniük, amelyhez részletfizetést kértek a bíróságtól, hiszen ekkora összeg nincs egyetlen önkormányzat költségvetésébe sem beépítve, tekintve, hogy egy kilenc évig húzódó ügyre nem lehet céltartalékot képezni. Emellett a Belügyminisztériumhoz is fordultak segítségért. – A kicsi önkormányzatoknak ennyi pénzük egyáltalán nincs. Bízom benne, hogy a bíróság 2-3 éves haladékot ad a visszafizetésre és talán támogatást is kapnak hozzá a települések. Így talán mindenki ki tudja fizetni a rá eső részt – mondta a tabi polgármester.

A befizetendő összeg mértéke településenként eltérő: a legmagasabb a Balaton-parti városok esetében. Van, ahol 40 millió forint, de olyan is, ahol néhány százezer forint.

Megválaszolandó kérdések még maradtak bőséggel

Idén július elsejétől ismét változott a hulladékgazdálkodás és a MOL látja el a feladatot. Azokat a cégeket, amelyek korábban AVE, Remondis és Saubermacher Kft. néven önállóan működtek, majd később az NHSZ-hez (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.) tartoztak, az NHKV Zrt.-vel együtt megvásárolta a MOL. Schmidt Jenő hozzátette: ugyan jogerős ítélet született, de vannak még megválaszolatlan kérdések. – Az uniós támogatási rendszerben 20 százalék lehet a közületi és 80 százalék a lakossági hulladék mértéke a somi lerakóban. Ehelyett a számlákból az derült ki, hogy fele-fele arányban jutott bevételhez a cég a közületi és a lakossági hulladék kezeléséből – jegyezte meg a polgármester. Még több per van folyamatban. Nagyon bízom benne, hogy ha nekünk fizetni kell, az azt jelenti, hogy a Zöldfoknak bevétele van, ezért használati díjat kell fizetnie az összes önkormányzati tulajdonosnak. Ilyet 2014-től nem fizet, ennek összege milliárd feletti – tette hozzá Schmidt Jenő.