Halloweeni délután a gyerekeknek

Az őszi szünetben remek lehetőség nyílik arra, hogy a gyerekeket is bevonjuk a mindennapi teendőkbe, így játékosan tudunk velük időt tölteni, valamint készülni a halloweeni időszakra. Elsőként díszítsük fel közösen a helyiségeket halloweeni dekorációval: krepp papírból egyszerűen készíthetünk kihajtogatható szalagdíszt, amit feldobhatunk papír tök, szellem vagy pók alakzatokkal, de akár belevághatunk a gyerekek által annyira kedvelt tökfaragásba is. A konyhában sem kell bonyolult dolgokra gondolni, néhány giliszta alakú gumicukor, különböző magvak, krékerek és máris kész a halloweeni ropogtatnivaló.

A kevert tészták a legalkalmasabbak arra, hogy a kisebbeknek is megtanítsuk a sütés alapjait. A közös időtöltés közben barátainkat és a gyerekek játszótársait is áthívhatjuk, a következő egyszerű, ám annál ízletesebb és látványosabb süteményből pedig bárki falatozhat. A tökös-narancsos pók muffin alapjához sütőtökre lesz szükségünk, melyet ezzel a recepttel még a válogatós gyerekekkel is megkedveltethetünk, a sütőtök ráadásul gazdag A-, C- és E-vitaminokban, valamint az immunrendszer működését is segíti.

Merész vendégvárók halloweeni partihoz

Ha a barátainkkal terveznénk egy partit, akkor is megfűszerezhetjük az estét pár izgalmas vendégváró falattal. Sokunknak nincs ideje hosszasan megtervezni a halloweeni összejövetel részleteit, mégis szeretnénk a vendégeket finomságokkal várni, miközben a dekorációra és a jelmezre is gondolnunk kell. A halloweeni harapnivalók összeállításakor nemcsak a meghökkentő tálalásra, de az ízek harmóniájára is érdemes odafigyelni. A szendvicseket, krékereket izgalmasabbá tehetjük néhány apró trükkel, és akár a parti előtti utolsó pillanatokban is összedobhatjuk őket. A krékereket összeillesztve megkenhetjük őket zöldségkrémekkel, így apró falatokat készíthetünk, a szendvicseket pedig szezonális gyümölcsökkel, például alma vagy körteszeletekkel színesíthetjük.

Ne izguljunk a dekoráció miatt sem, a legegyszerűbb megoldás is lehet látványos. Alakítsuk otthonunkat „boszorkányossá”: a terítékhez keressünk régi, sötét abroszokat, anyagdarabokat, az asztalt pedig kerti ágakkal, levelekkel és persze gyertyákkal tegyük még rémisztőbbé. Ha van időnk, akár előző nap, tartalmasabb fogással is készülhetünk a vendégeknek. A boszorkány erdei gombaleveséhez vegyük kedvenc szezonális zöldségeinket, például gombát, sárgarépát, zellert, daraboljuk őket rusztikus alakúra, majd pirítás után adjuk hozzá a fűszereket, rozmaringot, zsályát, tárkonyt. Sózzuk, borsozzuk, majd vízzel felöntve forraljuk össze. Az igazi boszorkányos hangulathoz egész, kivájt sütőtökben vagy cipóban is tálalhatjuk.

Ne feledkezzünk meg a frissítőről sem: vegyünk egy nagy tálat, és ízlés szerint keverjünk össze különböző gyümölcsleveket, tegyünk hozzá néhány rúd fahéjat, szegfűszeget és csillagánizst, és kész is a vendégváró bólé. Ha már úton vannak a vendégek, és még a készülődés is hátra van, íme két finom és látványos édesség, amik garantáltan kedvencekké válnak.