Az interneten a https://ugyfelkapu.gov.hu/ linken elérhető oldalra nemcsak azért érdemes regisztrálni, mert a kormányhivatali ügyintézést akár az otthoni karosszékben ülve, néhány kattintással el lehet végezni, hanem azért is, mert olyan további ügyek intézésére alkalmas és szükséges, mint a NAV-nál az szja-bevallás, az egészségügyi adatainkat rögzítő EESZT rendszer, illetve a felsőoktatási felvételi folyamatot lezáró hitelesítés.

Az Ügyfélkapu-regisztráció legegyszerűbb módja, ha a 14 év feletti állampolgár befárad egy kormányablakba, ahol az ügyintéző percek alatt elvégzi az adatrögzítést. Ehhez szükség van egy személyazonosításra alkalmas érvényes okmányra (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél) és egy e-mail-címre. Az ingyenes regisztráció végén a rendszer egy aktiváló kódot küld az ügyfél e-mail-címére. Az aktiválást követően a felület már használható is.

Azoknak, akik rendelkeznek elektronikus személyazonosító igazolvánnyal (eSZIG), nem muszáj a kormányablakban regisztrálniuk az Ügyfélkapura, ők ezt meg tudják tenni online a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio felületen. A folyamat során szükségük lesz arra a 11, számjegyekből és betűkből álló regisztrációs kódra, amit a személyazonosító igazolvány igénylésekor kaptak egy lezárt borítékban.

Ügyfélkapu fiókkal számos olyan ügy intézhető, amihez így már nem kell felkeresni a kormányablakot. Ilyen például a jogosítvány érvényességének meghosszabbítása, ami a felületen keresztül ingyenes! Ehhez mindössze arra van szükség, hogy az ügyfélnek legyen olyan fotója a rendszerben, amit 3 éven belül készítettek valamelyik kormányablakban. Gépjármű eladását is be lehet jelenteni, valamint ideiglenes forgalomból kivonást intézni. Erkölcsi bizonyítvány igénylése az Ügyfélkapun keresztül ingyenes. Az e-bejelentőn keresztül közüzemi változások adatváltozásainak bejelentése is eszközölhető. Az Ügyfélkapu egyéb kormányhivatali ügyekben is hasznos, mert ezen keresztül lehetőség van többek között földhivatali, fogyasztóvédelmi, családtámogatási, nyugdíjbiztosítási ügyek intézésére is.