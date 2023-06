Vannak gyermekek, akik az ly betűt az írónő A sirály a király? című könyvéből sajátították el. A könyvei kalandosak és olvasási sikerélményt nyújtanak a gyerekeknek, ugyanakkor tele vannak vidámsággal. Az a legfontosabb számára, hogy a vidámság mellett a könyv ne legyen üres, rejtsen mindig hasznos tudnivalókat, lehet az éppen mértékegység-átváltás vagy nyelvtan. Elég, ha a gyerekek szókincsét bővíti, vagy kiemeli a barátság fontosságát, de valamit mindig igyekszik tanítani.

– Gyerekeknek írni hatalmas felelősség – hangsúlyozta Bosnyák Viktória írónő. – Csak gondoljunk bele abba, ha egy felnőtt, aki szeret olvasni és belefut néhány olyan könyvbe, ami nem érdekli, attól még nem tesz le az olvasásról, nem veszti el a kedvét, és a szövegértési képessége sem fog romlani. De ha a gyereknek nem adunk olyan könyvet a kezébe mindjárt az elején, amitől kedvet kap az olvasáshoz, akkor örökre elveszíthetjük az olvasás ügyének.

Boldogság illusztrálni ezeket a könyveket, hiszen egy húron pendülnek az írónővel, csatlakozott Dudás Győző illusztrátor. A kép fontos és szórakoztató, de a könyv mondanivalója lényegesebb, mondta a saját szerepéről.

Kaposvár különösen fontos helyszín az írónőnek, mert az egyik tanítónő, akinek a legtöbbet köszönheti az Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában oktató Hevérné Kanyó Andrea, akit most meglátogattak. Rengeteget tett a könyvei népszerűsítéséért mert a kistanítóknak és a gyerekeknek is tanítja, sőt munkafüzetet is írt hozzájuk. A kapcsolatuk 2003-ra datálódik, amikor egy budapesti könyvfesztiválon találkoztak. Bosnyák Viktória ekkor az első kötetét, a Tündérboszorkányt mutatta be. Azóta kiderült, hogy mindketten szeretnek olvasni és beszélgetni a könyvekről.