Olvasóink összefogásának köszönhetően a látássérült nő hamarosan új házba költözhet, és egy új szemüveget is kapott.

A 65 éves Nyári József Ferencné szívességi lakásfelhasználó, de költöznie kell a töröcskei domboldalban álló hétvégi házból. Gyakran egy az erdőben vágott botra támaszkodik járás közben, mert alig lát valamit, 17 dioptriás a szemüvege, és nagyon kevés a rokkantnyugdíja. Szerkesztőségünkhöz fordult segítségül, és a róla írt újságcikk után néhány nap alatt hatalmas összefogás bontakozott ki a támogatására.

A támogatás motorja Juhász Andrea, aki 15. éve tevékenykedik segítőként és a kaposvári anyaotthonnak is gyűjt engedéllyel. Felmérte a körülményeket, hogy mire lenne szükség. Tűzhely, szőnyeg, ágy, festék, tárcsás mosógép, tartós élelmiszer, függöny és világítás, tette közzé június végén. Szerkesztőségünkben is jelentkeztek építőipari szakemberek, ács és tetőfedő is akadt, hamarosan gáztűzhelyt, járólapokat ajánlottak fel. Juhász Andrea arra kérte a befogadókat, hogy akiknek van hétvégi házuk, akár leromlott állapotban is, jelentkezzenek nála, mert a házfelújítást is el tudják végezni.

Azóta megtalálták a megfelelő hajlékot, számolt be róla örömmel a szerkesztőségünknek.

– Egy kisasszondi hétvégi házról van szó, kövesút vezet hozzá és öt percre van a buszmegállótól – újságolta a segítő. – Az épületre festés vár, és az udvart rendezni kell, mert négy-öt éve nem használták az ingatlant. Napelemes rendszert terveztünk a tetőre, más beavatkozásra előreláthatóan nincs szükség, mert a háznak szerkezeti hibája nincs, a tető jó állapotban van. A felújítás egy hónapon belül befejeződhet, és azután beköltözhet a rászoruló idős asszony.

Nyári József Ferencné szemüvege is rossz állapotban volt, pedig nélkülözhetetlen a mindennapjaihoz. Juhász Andreát a felhívása után a legnagyobb közösségi oldalon megkereste egy optikus ismerőse, aki kedvező árat ajánlott a szolgáltatásért, és az összeget állta egy adományozó kaposvári hölgy. A látássérült asszony érdekében összeállt segítőcsapat azóta gyarapodott, erősítette meg Juhász Andrea, így a támogatás folytatódik, ígérte.