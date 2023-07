A belső burkolat, a mennyezet és a világítás is megújult, ezzel modern, komfortos és barátságos teret alakítottak ki, ami a betegek fogadására is szolgál.

Egy uniós projekt részeként a kórházi felújítások még 2017-ben kezdődtek, és most érték el az aula környezetét. Az átépítéshez a pályázati támogatásban orvosi eszközbeszerzések is társultak, ezek olyan nagyobb értékű diagnosztikus berendezések, mint az ultrahangkészülékek. A beszerzések egy részét még várják, csak ezután zárul le a projekt.

Pintér Tamás, a siófoki kórház-rendelőintézet igazgatója az átadáson elmondta, a felújítás jó alkalmat ad arra, hogy összegezzék az elmúlt időszak eredményeit és megfogalmazzák a jövő terveit. Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy 2014 óta a siófoki kórház összességében hétmilliárd forintos fejlesztést tudott megvalósítani. Az ünnepség vendége volt a korábbi igazgató, Inczeffy István, aki most a Kaposi Mór Oktató Kórházat vezeti, valamint Lengyel Róbert, Siófok polgármestere is.