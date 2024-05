Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön több somogyi városba is ellátogatott. Túráját Kaposváron kezdte, Majd elutazott Marcaliba, és Csurgóra is. A látogatásról fotókat is posztolt a miniszter.

Kaposvár olyan hely, ahol a kölcsönös együttműködés meghozta a gyümölcsét. A kormány jó szövetségeseként Szita Károly átgondoltan és hatékonyan fejleszti a várost évtizedek óta. Köszönöm a vendéglátást, igyekszem meghálálni!

– írta Lázár János közösségi oldalán a kaposvári látogatás kapcsán.