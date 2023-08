Idén augusztus 6-ig lehetett jelentkezni az egyetemi pótfelvételire. Akik nem jutottak be az álltalános felvételi eljárásban a megjelölt szakra, vagy akik nem is jelentkeztek felsőoktatási képzésre, nekik számított igazán a pótfelvételi ponthatárja. Sok esetben csak fizetős képzésre lehetett jelentkezni a pótfelvételin, de a legnépszerűbbek között is találni jó pár államilag finanszírozott helyet. Míg a Corvinus Egyetem alapképzésen nem hirdetett pótfelvételit, a legtöbb nagy egyetemre az országban még be lehetett kerülni.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campuszán folyó lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki képzésre 382 pontra volt szükség, míg a mezőgazdasági mérnökire csak 300.

De még az állam által finanszírozott vidékfejlesztési agrármérnöki szakra 320 pontra volt szükség addig a pénzügy és számvitel szakra 311.

Mutatjuk a 10 legnépszerűbb alapszak pótfelvételi ponthatárait:

gazdálkodási és menedzsment

SZTE: 242 (ATK)

ELTE: 440 (ANK)

BGE: 333 (ANK)

kereskedelem és marketing

ELTE: 418 (ANK)

BGE: 333 (ANK angol nyelven)

DE: 360 (ANK)

pszichológia

PTE: 438 (ALK)

SZTE: 432 (ANK)

KRE: 443 (ANK)

ápolás és betegellátás

SE: 312 (ANK)

PTE (ápoló): 340 (ANK)

KRE (ápoló): 290 (ANA)

mérnökinformatikus

SZTE: 291 (ANA)

PTE: 420 (ANK)

OE: 414 (ANK)

jogász

PPKE: 405 (ONK)

DE: 290 (ONK)

ELTE: 285 (OLK)

pénzügy és számvitel

BGE: 303 (ANK)

ELTE: 416 (ANK)

PTE: 368 (ANK)

kommunikáció. és médiatudomány

PPKE: 394 (ANK)

ELTE: 428 (ANK)

BGE: 308 (ANK)

nemzetközi gazdálkodás

ELTE: 445 (ANK)

BGE: 298 (ANK)

DE: 360 (ANK)

programtervező informatikus

ELTE: 320 (AEK)

SZTE: 282 (ANA)

ME: 253 (ANA)

A további ponthatárokat a felvi.hu-n, ide kattintva nézhetitek meg.

forrás: eduline.hu