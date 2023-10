– Az első fuvar Balatonlellére érkezett, majd három további helyszínen összesen tizenegy tonnányi pontyot telepítettünk a Balatonba, s a hét folyamán 33 tonna háromnyaras pontyot helyezünk ki a keleti medencébe és a középső medence déli partjára – mondta el Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője. Kiemelte: a halak teherautókkal, oxigénnel dúsított kádakban utaznak a Balatonhoz, ahol csőponyván, kosarakba szákolva vagy csúszdákon engedik a vízbe a kopoltyúsokat.

A haltelepítésre minden alkalommal meghívást kapnak a horgászegyesületek is. – A telepítési helyszínen aznap kétszáz méteres sugarú körben tilos horgászni – jegyezte meg Nagy Gábor. Elmondta azt is, hogy az irmapusztai mellett a fonyódi, a buzsáki, az öreglaki, a varászlói és a mórichelyi tógazdaságból is érkeznek halak a Balatonba. – Háromszáz tonna ponty az éves telepítési kötelezettségünk, a három medence között egyenlően osztjuk el a halakat és próbáljuk minél közelebbi helyszínekre szállítani, így költséghatékonyabb is, valamint kevesebb ideig utaztatjuk a pontyokat – mondta el Nagy Gábor. A horgászati ágazatvezető hozzátette: a most telepített kétnyaras pontyok jövő nyárra megduplázzák testtömegüket, és jövő ősszel biztosan foghatók lesznek.