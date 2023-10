Az Országos Könyvtári Napokon a kaposvári Takáts Gyula Könyvtárban beszélgetett Kovács Richárddal Rázsits Veronika könyvtárigazgató. – Az előadásom címe „Hidak az álmokig” mert az életemben nagyon sok híd segített, ezek túljutottak azokon az akadályokon, amelyeket nehezen tudtam volna máshogy legyőzni – mondta Kovács Richárd. – Az életem során szociális hátrányokat kellett leküzdenem. Ezzel kapcsolatban tudok tanácsot adni a fiataloknak, nagyon sok középiskolába, egyetemre, főiskolára járok motivációs előadásokat tartani. Elmondom nekik, hogy az álmaikat éljék meg, de tegyenek le hozzá valamit az asztalra a tanulás és a munka terén. Csak így kaphatnak elismerést a társadalomban.

Kovács Richárd többszörösen díjazott testépítő, a sportteljesítménye is példaértékű. – Testépítő versenyző voltam, háromszor megnyertem a Mr. Zsaru testépítő versenyt, kétszer jártam Amerikában is emiatt – folytatta. – Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán teljesítek szolgálatot, a hallgatók sportéletét, erőnléti edzéseit segítem. A hátrányos helyzetű roma gyerekeket is igyekszem sportra és pozitív gondolkodásra buzdítani.

A mai világban a különböző internetes felületek rossz példát is mutathatnak a kamaszoknak, ezért fontos a személyes kapcsolat tapasztalata. Az emberi kapcsolatokkal lehet tágítani a gyerekek látókörét, így nőhet a szociális érzékenységük is.

Arról is beszélt, hogy őt élete során jó példák vették körül, de az előrejutáshoz kell egy egészséges énkép is. Szeretné befejezni a PTE Állam és Jogtudományi Karán folytatott tanulmányait, és jogász végzettséget szerezni. Februárban államvizsgázik. Legutóbb a Police Fitness Challenge állóképességi versenyen 11 díjat hozott el az általa edzett egyetemi hallgatókkal.

A romák kettős identitását is jelképezi az aranypánt

Az aranypánt kifejezés is a romák többségének kettős identitását szimbolizálja. Az Aranypánt-díjjal a hétköznapi roma hősöket ismerik el, azokat, akik a foglalkozásuk révén elismerést vívtak ki a környezetükben, és emellett öntudatos romaként élik mindennapjaikat. Az Aranypánt-díjat 2015-ben hozta létre a Roma Sajtóközpont (RSK). A 2023-as díjazott lett a közönségszavazatok alapján Kovács Richárd, akinek kutatási területe a mélyszegénység és a rendészet szociológia. Lapunknak elmondta azt is: a gyerekeknek azt szeretné megmutatni, hogy kitartással, sporttal és tanulással milyen eredményeket lehet elérni, a díjjal szerzett népszerűséget erre szeretné felhasználni.

Üdvösnek tartja, ha gyerekek mindenféle tudományterülettel ismerkednek. Kovács Richárdnak mindig a tanulás jelentette a kiutat, és a tanárai támogatása. A rendőrség is jó kollektívát jelentett számára – mondta el.