Akár ennél többet is alkothatnak volna. A szervezők ugyanis több tucatnyi alapanyaggal készültek. Bodrogi Attila, a balatonboglári Varga Béla Művelődési Ház intézményvezetője, a fesztivál egyik szervezője elmondta, igyekeztek úgy összeállítani a programokat, hogy minden elemében valamilyen formában megjelenjen a népszerű növény. Tök-sétát szerveztek, melynek keretében Szőlőskislakot lehetett körbejárni és tök-totóval is kedveskedtek a vendégeknek. A töklámpásokat természetes meg is gyújtották, a lángot mindenkinek este hat órától kilencig kellett őriznie.

Tizenöt kilométerrel arrébb Fonyódon is a tök köré szervezték a szombatot. A helyi és környékbeli éttermek különleges tökös ételekkel várták az érdeklődőket. Tökös puncsrumot, gofrit, tökmagos sajttortát, és még tökös-mézes csirkemellet is lehetett kóstolni, melyet tortillában árultak. Utóbbi ételtért sokan többször is sorba álltak. Gacs Nóra, a Fonyódi Kulturális Intézmények vezetője elmondta, ingyen étellel is kínálták a résztvevőket.