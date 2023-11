Szüreti mulatságot tartott a mezőcsokonyai nyugdíjasklub: csupán a hagyományos szereplők, így a kisbíró, valamint a népviseletbe öltözött bíró és bíróné, valamint az asztalon elhelyezett szőlőfürtök emlékeztettek a szüret közelségére és az egykori népünnepélyre, jóllehet már az újborból is kóstolhattak a hegy levének kedvelői. Azért a legfontosabb hozzávalókból nem volt hiány: elsősorban is rendelkezésre állt a jó társaság, közte a bodrogi és csombárdi szépkorúak, aztán a felszolgált finom ételek, kiemelten is Zákányi Gyuláné hagyományos módon, többféle töltelékkel készített rétese és nem utolsósorban a Huszár Jenő által szolgáltatott hangulatos zene. – Az esemény igazi célja mindezekkel együtt a baráti kapcsolatok ápolása volt. Nagyobb lélegzetű szüreti rendezvényt már csak a tagságunk idős kora miatt sem merünk bevállalni – mondta el lapunknak Háklár Tiborné klubvezető. Arról is beszélt, hogy az említett közösségekkel immár tizenöt éve rendszeresek a találkozóik.