Hét nyugdíjasszervezetnek tartott bűnmegelőzési vetélkedőt a Fonyódi Rendőrkapitányság pénteken. A jól sikerült eseményen nyolc állomáson különféle feladatok várták a csapatokat, a bűnmegelőzésen kívül többek között balesettel és tűzzel kapcsolatos gyakorlati teendőkről is számot kellett adniuk a résztvevőknek, de a balatoni halismeretükre is rákérdeztek. Somogyvári Tiborné, a somogyváriak vezetője szerint nem csupán fejben kellett ott lenniük, de gyorsaságra és ügyességre is szükség volt a feladatok megoldásakor, és rendkívül büszkék, hogy végül ők nyerték a versenyt. Másodikak a balatonboglári szépkorúak, míg harmadikak az ordacsehiek lettek, a többiek pedig emléklapot kaptak. Bár nem értek el helyezést a balatonfenyvesiek, Baranyai Éva klubvezető szerint a részvétel volt az igazán fontos, mivel amellett, hogy kellemesen töltötték az időt, sok hasznos ismerettel is gazdagabbak lettek.