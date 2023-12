Gyülekezeti lelkész szeretne lenni a kisbajomi Orbán Eszter, ezért tanul Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Aztán lehetősége nyílt világot látni, eljutott az USA-ba. – Még most is sokszor meglepődök magamon, hogy belevágtam – mondta. – Elsősként gondoltam, majd elmegyek külföldi ösztöndíjra, de nem hittem el, hogy lesz bátorságom hozzá. Aztán amikor repülőre szálltam, akkor vágott mellbe, hogy most tényleg elutazom a világ másik felére – mesélte Orbán Eszter, aki 9 hónapot tölt az Ohio állambéli Columbusban, ahol a Trinity Lutheran Seminary at Capital Universityn tanul.

Azt mesélte, hogy kint az oktatás teljesen más, mint idehaza. – Ez a félévem otthon passzív, úgyhogy egy évvel tovább tart, mire diplomát kapok – tette hozzá. – Szerintem mégis megéri, mert lehet, hogy soha többé nem jutnék el az Egyesült Államokba.

Eszter szerint az USA-ban nem olyan stresszes a tanulás, mint Magyarországon. – Otthon 15 tárgyam van, itt csak három, és naponta van egy órám – mondta. – Az viszont időigényes, minden hétre vannak olvasnivalók, beadandók, itt több a munka félév közben. Hozzátette: a teológiát amerikai csoporttársai nem tanulják olyan magas szinten, mint idehaza, és a héber, valamint a görög nyelvet sem kell olyan jól ismerniük, mint Eszternek.

Az USA-ban az evangélikus egyházon belül két irányzat van, a konzervatív és a liberális. Az ő amerikai egyeteme ez utóbbit képviseli, amely nagyon elfogadó a különböző közösségekkel, így a magukat LMBTQ-közösség tagjainak valókkal is.

Ez nekem egy új szemlélet, egy kicsit olyan érzésem van, hogy mindenbe bele akarják erőszakolni ezt a témát, de persze látszik, hogy ez nem mindig állja meg a helyét. Azt viszont nagyon jónak találom, hogy befogadóak ezekkel az emberekkel

– mondta Eszter, aki a „feketeegyházról” is hallgat előadást Amerikában, lévén sok a színes bőrű ember az országban. Ez egy teljesen új téma számára.



Eszter amellett, hogy a felvett előadásokra eljár, igyekszik kihasználni minden lehetőséget élete utazásán. – Az volt a terv, hogy tavasszal elmegyünk a Szentföldre, de a háború miatt ez meghiúsult, így Pál Apostol nyomán Görög- és Törökországba utazunk – mondta.

A kisbajomi egyetemista nagyon szeretett volna hazautazni karácsonyra, és sokáig reménykedett benne, hogy sikerül. – Volt egy pályázat, amire jelentkeztem, ebből tudtam volna fizetni a repülőjegyemet, de nem nyertem – mondta. – Így maradok, és szenteste telefonon beszélek majd a családommal. Ez lesz az első karácsonyom nélkülük – tette hozzá a fiatal, aki egy magyar barátjánál tölti az ünnepet.

Ohióban sokkal hidegebb van az év ezen időszakában, mint Kisbajomban, ezért Eszternek be kellett szereznie jó néhány új ruhát. – Most is mínusz húsz fok van, és itt már halloweenkor is esett a hó, azóta pedig folyamatosan repkednek a mínuszok – mesélte Orbán Eszter. – Azt tanácsolták az itteniek, hogy vegyek melegebb ruhákat, mert otthonról csak két vastagabb pulóvert hoztam magammal – tette hozzá.

A nehézséget a zord időjáráson kívül még az jelentette számára, hogy hiába volt nyelvvizsgája, a helyi nyelvjárást nem értette. Ám, mint elmondta: a csoporttársai segítőkészek, így gyorsan belerázódott az amerikai életbe.