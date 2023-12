A csoport létszáma tavaly óta öt fiatallal és egy német nemzetiségű időskorúval bővült, jelenleg már tizenegyen vannak. Elsőként Simon Boglárka Babett csatlakozott a csoporthoz, aki közmunkásként húsvétkor és most advent előtt is feldíszítette az önkormányzat előtti parkot és környékét. – Szeretek kézimunkázni, a gyerekeimmel korábban is szoktunk készítetni különféle dísztárgyakat, és amikor Grosics Józsi könyvtáros, művelődési szakasszisztens megkeresett, hogy vegyek részt a szakkör munkájában, már csak kíváncsiságból is elmentem közéjük. Ugyan egy kicsit tartottam attól, hogy hogyan fogom majd érezni magam a nálam jóval idősebbek között, de kellemes meglepetés volt a fogadtatás. Különösen Pintér Istvánnétól kaptam sok segítséget, rövidesen aztán másokat is magammal vittem a saját korosztályomból - avatott be. Azóta Boglárka a csapat koordinátora lett, a szemet gyönyörködtető munkáikból pedig ki is állítottak a könyvtárban. – Baba-mama kötés és horgolásra gyönggyel címmel nyertünk támogatást, de karácsonyi díszeket is készítenek a hölgyek- tudtuk meg Grosics Józseftől, aki immár második éve segíti a szakkör munkáját.

Szeretnénk még több fiatalt is behozni a csoportba, és már vannak is új jelentkezők.

-tette hozzá Grosics József.