A jótékonykodás azonban nem csupán ebben merült ki: a sokféle ételkülönlegességért mindenki a lehetőségeihez mérten fizethetett, így a szegényebbek is részesülhettek a finomságokból. Aktív szereplője volt az eseménynek a helyi Ifjúsági és Nyugdíjas Klub is, amely kondérban főtt babgulyást és forró teát kínált.

Miközben készült az étel, a vezetőkkel és néhány klubtaggal a szép klubhelyiségben a szervezet nem szokványos elnevezéséről és működéséről beszélgettünk. Az előzményekről Papp Józsefné, az idősek nappali ellátásának irányítója elmondta: januárban lesz öt éve, hogy az egykori nyugdíjasklub a hajdani idősek napközi otthonával egyesült, és az újonnan megalakult társaságba az ellátásban dolgozó öt fiatal, köztük ő is belépett. – Jómagam mindig is szerettem a szépkorúak között lenni, édesanyámnak is az intézmény jogelődjében volt a munkahelye. Büszke vagyok rá, hogy én is idősekkel dolgozhatok, remekül megértjük egymást – tette hozzá.

Somogyi Tiborné klubvezető arról beszélt, hogy a fiatalok részvétele a közösség életében garancia lehet a hosszú távú működésükre, s bár jelenleg csak huszonöten vannak, számos rendezvényükbe még a kívülállókat is bevonják.

– Egész évben változatos programjaink vannak: állandó szereplői vagyunk a falusi rendezvényeknek, többek között főzőnapokat tartunk, gyakran szervezünk kirándulásokat az ország legszebb vidékeire, eleget teszünk a környező települések meghívásainak, és mi is meghívunk másokat, de a nyugdíjasszövetség programjaiban is rendszeresen részt veszünk – emelte ki.

Az elhangzottakat megerősítette Gyurákovics László polgármester is, aki – mint mondta – rendkívül büszke a település civil szervezeteire, köztük a nyugdíjasokéra is. – Mindenben számíthatunk a közösségre, mint ahogy a lehetőségeihez mérten az önkormányzat is támogatja őket: díjmentesen használhatják a klubhelyiséget, rendelkezésükre bocsátjuk a kisbuszt a vidéki útjaikhoz, alapanyagot adunk a főzéseikhez, hogy csak a legfontosabbakat említsem – mondta.

Mindeközben megtelt a sátor, ki-ki kedvére válogathatott a rengeteg finomság és a sokféle vásárfia közül, megjött a Mikulás is szaloncukrot osztogatva, majd kezdetét vette a majd egyórás műsor, amelyben számos vidéki szereplő is fellépett…