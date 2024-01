Elkészítették az eltelt időszak mérlegét, s ebből a miértre is választ kaphattunk: az élre kívánkozik az a tény, hogy Pintér János viszonylag rövid, alig több mint kétéves elnöksége alatt a létszámuk is mintegy húsz százalékkal nőtt, és már az idén is volt hat új tagfelvétel. Ez az adat azért is különös jelentőségű, mivel a legtöbb, időseket összefogó civil szervezet létszáma – különösen a Covid óta – jelentősen megfogyatkozott, sőt nem egy társaság meg is szűnt.

Hogy Siófokon – és még néhány környékbeli közösségben – fordított folyamat zajlik, követhető példát jelenthet mások számára is. A Balaton-parti városban sem csináltak semmi ördöngöset, csupán rendkívül változatos programokat kínáltak az időseknek, folyamatosan visszacsatolást és újabb javaslatokat kérve a tagságtól. Remekül működő kultúrcsoportjaik és versmondóik vannak, számos országos szintű elismerést is begyűjtve, részvételükkel pedig a szövetség bemutatóinak színvonalát is növelték, s minden somogyi rendezvényen örömmel vettek részt, ahová csak meghívták őket.

Mindemellett tavaly ősszel a vármegyei gála mindenki megelégedésére történő, színvonalas lebonyolításával szervezésből is példát mutattak. Programjaik sokrétűek, s valamennyi tagjuk megtalálhatja köztük a neki tetszőt. Minden második héten vendéget hívnak az összejöveteleikre, az eddig meghívottak tartottak már előadást egészségügyi, kulturális, sajtóügyi és hagyományőrzéssel kapcsolatos témákról. A város működése, a természetvédelem és a bűnmegelőzés is több alkalommal szerepelt a napirendben. Emellett részt vettek valamennyi városi rendezvényen, kirándultak, szomszédoltak, hagyományokat elevenítettek fel, borszentelést tartottak.

A siófoki közösség tagdíjból, támogatásokból, felajánlásból, pályázat útján megszerezhető pénzekből tartja fenn magát. A tagok azt is elárulták lapunknak: nagyon sok múlik a vezető személyén is és Pintér János elnök a véleményük szerint remek szervező, igazi motorja a közösségnek.

– Személyisége, példamutatása és kiváló kapcsolatai meghatározóak voltak az egyesület eddigi eredményességében és abban is, hogy egyre többen csatlakoznak hozzájuk – mondták.