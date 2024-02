A szépkorúak egészségi állapotáról csak országos adatok állnak rendelkezésre – erről a korábbi nyugdíjasoldalunkon részletesebben is írtunk. Vármegyénkre vonatkozóan a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya sem tudott információval szolgálni.

Törőcsik Tibor kaposvári szakpszichológushoz fordultunk némi iránymutatásért, aki szerint az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota. – Ha jól érezzük magunkat a bőrünkben, és a testünk jelzéseit helyén kezeljük megvalósítva a testi-lelki harmóniát, az pozitív hatással van az életkilátásainkra is – mondta. – Gyakran azonban a szociális helyzet vagy az egyedüllét felerősítheti a betegségtudatot – tette hozzá a szakpszichológus.

A szakember szerint ugyanakkor az anyagi biztonság vagy az esetleges bizonytalanság jelentős hatással van a lélek és a test egészségére is, mint ahogy a társas kapcsolatok, azok minősége, illetve hiánya is.

Nyílik az olló a régebbi és az új nyugdíjak között

Szabó Nelli somogyaszalói szociológus, szegénységkutató egy korábbi tanulmányában foglalkozott a somogyi falvak helyzetével, amelyben részletesen írt az elnéptelenedés problémájáról is. Megállapításai szerint különösen az aprófalvakban jószerivel már csak idősek élnek, többnyire nehéz körülmények között, gyakran az elvárható minimális komfort nélkül. – Gyerekeik, unokáik sok esetben szándékuk ellenére sem tudnak segíteni rajtuk, hiszen maguk is támogatásra szorulnak, nem kevesen pedig azért maradtak egyedül, mert a fiatalok külföldön keresik a boldogulásukat és csak ritkán látogatnak haza – emelte ki.

Tovább nehezíti az idősek helyzetét a gyakran alacsony nyugdíj, a somogyiaké amúgy is jócskán elmarad az átlagtól, a KSH szerint csak 16. a vármegyék rangsorában, amely nem ritkán a megélhetés és a gyógyszerkiadás költségeit sem fedezi. – Pedig negyven-ötven évnyi szorgos munkával megteremtették az alapját a tisztességes nyugdíjas életnek – húzta alá Stikel János, a nyugdíjasszövetség elnöke, aki alapjaiban tartja igazságtalannak a jelenlegi nyugdíjrendszert.

– Az átlagbér majd kétszerese az átlagnyugdíjnak, és folyamatosan nyílik az olló a régebbi nyugdíjasok és az utóbbi időszakban nyugdíjba vonulók között. Másfél millióan átlag alatti juttatást kapnak, közülük 400 ezren élnek a szegénységi küszöb alatt – hivatkozott Stikel János somogyi híján országos adatokra.