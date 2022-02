Bakonyi Alexa kizárólag a gyerekek kedvéért jár Kaposvárra. Az Alíz csudaországban előadás ugyanis még műsoron van, amiben ő is szerepel. A korábban nagyjátékfilmekben is megfordult színésznőt azonban napi szinten nem a Csiky színpadán, hanem a képernyőn láthatjuk. A szintén kaposvári kötődésű Molnár Piroska főszereplésével vetített Keresztanyu című napi sorozatban Vámos Annabella, vagyis a dögös határőr karakterét osztották rá.

– Egy online casting után, az első évad végén kerültem a produkcióba – emlékeztetett Alexa, aki először majdnem visszaadta a szerepet. – Amikor olvasni kezdtem a szövegkönyvet, először csupán egy dögös nő karaktere rajzolódott ki előttem, de hamar kiderült, hogy ráadásul még okos is. Van egy nyíltan vállalt egyenruhafétisem, korábban gondolkodtam azon is, hogy magam is tanulnék és helytállnék a bűnüldözésben, ami nem állt messze tőlem. Úgy érzem, nem véletlenül talált meg engem ez a szerep – mesélte Annabella megformálója.

– Színpadon és filmben is szerepeltem már, de egyikhez sem tudnám hasonlítani a sorozatban való szereplést. Míg egy filmjelenetre órákat készülünk, addig a sorozat jeleneteit alig néhány perc alatt vesszük fel. Nagyon kemény műfaj: a tempó, amit diktálnak furcsa lehet annak, aki nincs hozzászokva – tette hozzá. A műfajhoz volt ideje hozzászokni a Csiky másik művészének, Csonka Ibolyának is, aki először a Drága örökösök Icukájaként vitte a vállán a sorozatot.

– Nagyon hálás vagyok Hámori Barbarának, a sorozat vezetőjének, hogy lehetőséget biztosított nekem a Keresztanyuban is, amelyben Bárány József asszisztensét, Borikát játszom a képzeletbeli Makkos­szálláson. Úgy próbálom megformálni a karaktert, hogy az a szívemhez közel álljon – mondta Csonka Ibolya, akit nosztalgikus hangulatba hozott, hogy az egykor szintén Kaposváron játszó Molnár Piroskával játszik egyazon sorozatban.

– Jó a szárnya alá bújni. Ugyanolyan jó a kapcsolatunk, mint Kaposváron, amikor a Csipkerózsika című színdarabban rendezett engem – mesélte Csonka Ibolya. Szerepe szerint pillanatok alatt nőtt fel a legutóbbi részekben éppen férjhez készülő, várandós Ildikó is, akit Maizác Fanni alakít. Fanni Kaposváron végzett színészként, és a Csikyben is játszott, ám mostanság leginkább a sorozat teszi ki a hétköznapjait.

– Egy kaposvári előadást fotózott a produkció casting directora, ő hívott meg a válogatóra. Így csöppentem bele a sorozatba. Az első évad az összeszokás időszaka volt, hosszabb időbe telt minden, de mostanra mindenki belerázódott. Az elején nem értettem, hogyan lehet olyan gyorsan szöveget tanulni, de rájöttem, hogy nem lehetetlen – mondta Fanni, aki gyakran kéri meg lakótársait, hogy mondjanak össze szöveget vele.

– Szimpatikus nekem Ildikó karaktere, olyan őszintén szeret és belead mindent. Sosem volt még rajtam menyasszonyi ruha, tetszett, hogy felvehetek egyet. Esküvőm sem volt még, a sorozatnak köszönhetően most ehhez a szituációhoz is közel kerültem – nevetett Maizác Fanni, aki a Keresztanyut alakító Molnár Piroskát amolyan példaképként tiszteli.

– Döbbenetes a munkabírása, letaglózott, hogy a szövegtanulás és a hosszú forgatás után délután, este és még másnap is fellépésekre megy – mondta Fanni.

Kaposváron úgy tartják: egy színházi előadás akkor jó, ha nemcsak este a színpadon, hanem délben a Kossuth téren is előadható úgy, hogy a mondandója megmarad. Bakonyi Alexa hasonló elven működő előadásokkal kísérletezik 2017-óta. Barátaival létrehozott egy projektalapon működő, saját színházi társulatot, amelyik akár egy reklámiroda aulájában vagy egy zöld mezőn, a fa alatt ugyanazt a mondanivalót közvetíti. – A színházi térből az emberek közé visszük a színházat. Évente három bemutatót tervezünk, már négy saját előadásunk van – mondta Bakonyi Alexa.

