A Karádi Hímzőkör tagjainak munkáiból csütörtökön nyílt meg a Szívvel-lélekkel hímeztük elnevezésű kiállítás. Több tucatnyian gyűltek össze csütörtökön délelőtt a karádi művelődési házban, hogy megtekintsék a kézműves közösség munkáit.

Nagy Ferencné, a szakkör vezetője elmondta: korábban a Nemzeti Művelődési Intézet egy közösségépítő pályázata révén nyílt lehetőségük arra, hogy fejlesszék tudásukat. Harminc internetes videón keresztül ismerkedhettek meg például a Békés megyei hímzéssel, illetve annak fajtáival. Nyolcan vettek részt a programban, mely során fejenként tizenhat munkát készítettek el. A hímzésekből csütörtökre rendezték be a kiállítást.

A szakkör vezetője szerint nem csak csapatépítésre volt jó lehetőség a pályázat, hanem hogy fejlődjenek, hiszen olyan aprólékos öltési technikákkal és alapanyagokkal ismerkedtek meg, melyekkel korábban nem dolgoztak. A kiállított munkákat pénteken 17 óráig lehet megtekinteni.

A Karádi Hímzőkörben többnyire tizenketten szoktak összegyűlni, nemrég két helybeli fiatalabb hölgy is csatlakozott hozzájuk. – Ez nekünk is nagy biztatást ad, látjuk, hogy szívesen és precízen dolgoznak – mondta a hímzőkör szervezője. A hímzők heti rendszerességgel találkoznak immár nyolcadik éve.