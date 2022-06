– Jó kritikákkal illették A besúgó című sorozatot. Mit gondol, minek tudható be ez a kedvező fogadtatás?

– Szerintem egyrészt azért, mert szinte teljesen feldolgozatlan ez az időszak, kevés alkotás készült róla korábban. Másrészt nagyon izgalmas, feszültségekkel teli sorozat, könnyű vele menni, átélni a karakterek dilemmáit, és van egy sajátos hangulata.

– A film készítői szemmel láthatóan mindent elkövettek annak érdekében, hogy megidézzék a kor szellemét. Milyen volt ebben a miliőben dolgozni? Nem igazán emlékezhet a nyolcvanas évekre.

– Szerintem fantasztikus munkát végeztek, én nagyon élveztem az egészet. Ugyanakkor voltak olyan forgatási helyszínek is, ahol sokat nem is kellett alakítani a berendezésen, mert szinte minden ugyanolyan, mint anno a nyolcvanas években. Vicces volt és olykor megdöbbentő.

A helyszíneken sokszor nem vagy alig kellett változtatni. Forrás: HBO / The Orbital Strangers Project

– Karaktere, Szabó Kata a szocialista Magyarország fiatalságának gondjait cipeli magával. Mennyire volt nehéz megformálni?

– Olvastam, utánanéztem dolgoknak, néztem dokumentumfilmet, de elsősorban nem ez határozta meg, hogyan építem fel a karaktert. Az, hogy Kata a szocialisa Magyarországon él, egy körülmény, ami nyilván hatással van rá, de elsősorban egy fiatal lány, aki olyan érzésekkel küzd, mint bármelyik mai fiatal. Keresi magát, csalódik, elhagyják, aztán a sarkára áll és kézbe veszi az életét. Felnőtté válik. Nekem a jelenetekre kellett koncentrálnom, hogy mi zajlik benne, min megy keresztül, és hogy hogyan tudom ezt az utat minél hitelesebben megjeleníteni…

Szabó Kata a történet során lassan felnőtté válik. Forrás: HBO / The Orbital Strangers Project

– Mennyire hasonlít egymásra Szabó Kata és Szász Júlia?

– Sok ponton hasonlít. Van, amit másképp csinálnék, mint ő, de sokszor kifejezetten magamra ismertem benne. Különleges élmény volt.

– Úgy kérték fel a szerepre, vagy kereste a lehetőséget?

– Egy nagyon hosszú castingfolyamat előzte meg a forgatást, nagyjából nyolc körön voltam túl, mire kiválasztottak. Érdekesség, hogy eleinte sokáig Judit szerepére néztek ki.

Forrás: HBO / The Orbital Strangers Project

– A közönség több sorozatban láthatta. A besúgó ugyan nem kosztümös film, mint a Bátrak földje, de mindkettő egy fontos történelmi korszakot idéz meg. A történetnek milyen üzenete lehet a mai fiatalok számára?

– Az a jó ebben a sorozatban, hogy nem csupán egy generációt szólít meg, ugyanúgy érdekes lehet azok számára is, akik megélték ezt az időszakot. Beszélgetéseket indíthat el az idősebb és a fiatalabb generáció között...

– Színházi szerepek is megtalálják, amióta a Kaposvári Egyetemen végzett. Hol láthatjuk?

– Tíz különböző előadásban játszom, ebből egy a Karinthy Színházban, a többi pedig a Nemzeti Színházban látható. Ha ezek közül hármat kellene kiemelnem, az a Rómeó és Júlia (ebben Júliát játszom), A Mester és Margarita (ahol Margaritát), illetve a Leánder és Lenszirom (ebben Csibecsőrt), ez utóbbi egy gyerekelőadás.



Fel-feltűnnek a kaposváriak

A streamingszolgáltató tavaszi debütálásával nagyjából egy időben mutatták be A besúgó című sorozatot. A hazánk mellett további 60 országban elérhető széria Magyarországon nézettségben áprilisban még a szintén újonc denevérembert is maga mögé utasította az HBO Maxon. A sorozat első évada nyolcrészes, s az ugyancsak Kaposváron diplomázott Kárpáti Barnabás is feltűnik benne a KISZ-es Béci szerepében, valamint Hermányi Mariann, aki Horváth Adél megformálójaként nyújt emlékezetes alakítást a sorozatban. De somogyi kötődésű szereplőkből több is akad A besúgó stábjában, hiszen Ördög Tamás, Moldvai Kiss Andrea, Vas Judit Gigi, valamint Znamenák István is feltűnik a sorozatban.