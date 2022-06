Mednyánszky László csaknem teljes életművét bemutatja a kiállítás. A tárlathoz több múzeum és magángyűjtő biztosította a képanyagot, de az Egri Főegyházmegye is kölcsönadta az egyik alkotást. Géger Melinda kurátor elmondta azt is, hogy már két évvel ezelőtt szerették volna megnyitni a galériát, a járványhelyzet miatt azonban nem tudták megszervezni az eseményt. A mostani kiállítást két hónap alatt szervezték meg. – Mednyánszky László egyetemes nagy művész volt. A kifejezésmódja is eléggé sokféle. A barbizoni 19. századi realista nyelvezettől az impresszionizmuson át egy expresszív látomásszerű világig sok minden megjelenik a munkájában – hangsúlyozta többek között Géger Melinda.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere a tárlatmegnyitón elmondta, a művész életművét bemutató átfogó kiállítás első alkalommal szerepel Kaposváron. A tárlat tökéletesen illeszkedik a Vaszary Képtár eddigi nagy kiállításainak a sorába.

Fülöp Péter fesztiváligazgató elmondta: a város életében kiemelten fontos helyet foglal el a Rippl-Rónai Fesztivál. Az idén 170 éve született festőművész grandiózus tárlata a személyéről és művészetéről való megemlékezés méltón illeszkedik a megújult, gazdag programsorozatba.

Hadi festő volt az első világháborúban

Mednyánszky László 1852-ben született Beckón. Mérnöknek tanult 1870 és 1871-ben. 1873-ben Párizsban, az École de Beaux Arts-on képezte magát, majd itáliai körútra indult 1878-ban. Szűk húsz évvel később önálló kiállítása nyílt a francia fővárosban. Állandó utazásainak csomópontja volt Párizs, Bécs, Budapest és családi birtoka Beczkó. A festőt a szegénység világa és a társadalom perifériájára kerültek társasága vonzotta. Az első világháborúban hadi festőként teljesített szolgálatot. A művész 1919-ben Bécsben hunyt el.