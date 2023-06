A könyvtár felújítása idején a könyvhét programjainak jó része a szabadba települt. Az írott szó varázsa és az olvasás öröme megmaradt a XXI. században is, de csak az olvasókkal együtt ér valamit – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a könyvhetet Szita Károly, polgármester és Huszti Gábor, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Rázsits Veronika, a könyvtár igazgatója. Karády Anna írónővel beszélgethettek az érdeklődők, és a Petőfi emlékév tiszteletére közösségi versmondást tartottak.

Fotó: Lang R.

Somogyi alkotók dedikálták műveiket az Agóra előtt. A mediátorként dolgozó Dénesné Orcsik Judit párkapcsolati és önismereti könyvét hozta el. Csokonai Attila, költő, író és műfordító kaposvári élményeiből táplálkozó novelláival érkezett, mert a fővárosban élő irodalmár somogyi származású. Szabó Tamás iparművészeti alkotásokról írt, kidomborítva azt, hogy elődeink mennyi helytörténeti értéket hagytak ránk. Péntek Kamilla történelmi korban játszódó, de fantázia szülte két regényét ajánlotta. A kaposmérői lány első éves egyetemista, diplomáciát tanul Budapesten. A marcali Bíró Zoltán magyar történelmi kalandregényeket ír, vitatott témákat mutat be új nézőpontból. Kószó Andrásné a kaposújlaki reptérről, a repüléstörténetről, és a magyar mezőgazdasági repülésről írt könyvet. Az életműdíjas Kellei György krimiíró 41. könyve Kaposváron is játszódik, ahol egykor ő is középiskolás diák volt. Hegedüs György fotográfus, és Varga István fonyódi helytörténész is bemutatta könyveit. Németh Anikót a Kunffy Lajos festő somogytúri élete ihlette meg.

Szombaton a könyvtárban Grecsó Krisztián íróval beszélget Gombos Péter olvasáskutató.