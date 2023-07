Az idei évtől Hungarikummá nyilvánított rendezvény hagyományokkal és legendákkal átszőtt történetébe nyújt betekintést a szervezők koncepciója, mely szerint a 2025-ben esedékes kétszázadik évfordulóig időutazásra invitálják a vendégeket. Az elkövetkező három évben a résztvevők visszautazhatnak az időben az 1825-ös alapításig, amikor az első Anna-bált rendezték Balatonfüreden a Horváth-házban, Szentgyörgyi-Horváth Krisztina tiszteletére és amelyen a hagyomány szerint megismerkedett Kiss Ernő honvéd altábornaggyal.

A bál a hagyományápolás és az értékek megőrzése mellett áll ki már a kezdetek óta, a reformkorban is ez tette kiemelkedővé a bálok sorában és ez teszi ma is egyedülállóvá. A bál hagyományos partnere a Herendi Porcelán szintén Hungarikum és egyben az UNESCO Világörökség része.

A bál lassan kétszáz éve a romantika és az elegancia megtestesítője. Ezt kíséri végig a hároméves időutazás. Idén a táncdalfesztiválok korát idézik meg a bált megelőző Anna-fesztivál programjaiban. Stílusban, viseletben, élőjátékokkal az ötvenes-hetvenes évek elevenednek meg Füred reformkori városrészében.

A Kávéházi Muzsika című zenei sorozat az idei fesztiválprogram egyik különlegessége. Az idei év jelentős újítása a kávéházi cigányzene hagyományainak felelevenítése. A bál kiemelt partnere a Hagyományok Háza együttműködésében megvalósuló Prímásverseny újításaként a fesztivál hetében a városrész vendéglátóhelyein élőzene fogadja a vendégeket. Az UNESO által is elismert magyarországi vonós hangszeregyüttes hagyomány kialakulása a kései barokk idejére tehető. A Magyar Királyság területén a kor műzenéjének vonós hangszeregyüttesei folkorizálódtak, azaz a falvakban is megjelentek a vonós alapú formációk és ezek szervesültek a hagyományos zenei kultúránkban. A Brandenburgi koncertek, vagy a Négy évszak hangszerelésének mintájára összeállított zenekarok a népzenében sehol máshol a világon nem szervesültek. A hegedű – brácsa – bőgő – fafúvós – cimbalom összetételű zenekarok, illetve ezek egyes, fúvósokat, vagy a cimbalmot nélkülöző változatai máig csakis a Kárpát-medence népeinek (valamint két kisebb, szomszédos régió, a kelet-csehországi morvák és a dél-lengyelországi gorálok tájegységeinek) népzenéjét jellemzik. Kedden a zenekarok a bál felvezetéseként a füredi elsőbálozók számára adnak éjjeli koncertet a Szerenádok éjszakája program keretében az egykori Postaház teraszán. A szerda esti gálaműsorban a Gyógy tér színpadán pedig a nemzetközi elismerés hivatalos kihirdetése mellett hallható lesz, hogyan játsszák a magyar népzenét ma a falusi, hagyományőrző vonósbandák, a hivatásos táncházi muzsikusok, illetve a legtehetségesebb magyar népi vonós gyerekzenekarok tagjai.

A szívhalászat története legalább olyan régi múltra nyúlik vissza, mint az Anna-bál. Már Vörösmarty Mihály is megemlékezik róla 1837-ben. Később Krúdy Gyula elbeszélése nyomán válik széles körben ismertté az esemény, amely során a fiatal hölgyek a Balatonon csónakból halásszák ki a vízből választottjuk nevével ellátott, fából készül szíveket. Július 28-án ezt a hagyományt elevenítik fel a Jókai motoros fedélzetén.

Elmaradhatatlan része a báli rendezvénysorozatnak a Magyar Állami Operaház közreműködésével, a Gyógy téren megrendezett OperaFüred, amelyen az idén is az operairodalom legszebb dalaiból álló válogatást hallhat a közönség a Balaton-part festői környezetében. A Don Carlos, az Aida, a Rigolettó és más művek ismert dallamai csendülnek fel a bálterem előtti téren az operaház énekkarának közreműködésével.

Július 29-én, az Anna-bál napján táncprogramok és a Füred Dixieland Band koncertje várja a látogatókat. Emellett az Anna-báli szépek fogatait is kipróbálhatják a füredre érkezők. A nagy hírű mezőhegyesi, szilvásváradi és bábolnai ménesgazdaságok fogatain különleges sétakocsikázásra indulhatnak a báli estén. A báli bevonuló is új látványosságot tartogat. AVaszary Villából induló menetet három állomáson élőképek fogadják, amelyek a bál történetének különböző korszakait idézik meg színészek és táncosok közreműködésével.

Vasárnap a Vitorlás tér előtti színpadon bemutatkozik a 198. Anna-bál szépe és udvarhölgyei, majd lovashuszár kísérettel sétakocsikázásra indulnak a városban.

A balatonfüredi Anna-bál és Anna Fesztivál nem csak egy társasági rendezvény, hanem olyan kulturális, hagyományőrző és közösségi programsorozat is, amely Balatonfüred és az idei évben a Veszprém-Balaton 2023. Európa Kulturális Fővárosa kulturális és szellemi koncepcióját egészében képviseli, hagyományok, értékek, fejlődés és modernitás is egyben.