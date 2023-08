A naplementés hajóparty után természetesen ezúttal sem marad el az after: a Plázs Clubban a Truesounds Music legjobbjai keverik a zenét, egészen hajnalig, ahol Peter Makto és Gregory S mellé Justrice és Davko is csatlakoznak majd. A nagyszínpadon ezen a napon a Kowalsky meg a Vega melengeti majd a szíveket és járatja be a táncos lábakat, előttük pedig a The Pontiac vendégeskedik. Nincs péntek Metzker Viktória nélkül! Ő a Plázs Arénában ezúttal igazi csajpartyval vár mindenkit Nemazalány és Sofi társaságában, de azért Koósz Milán sem marad ki a buliból.

Szombaton a vízparti csobbanáshoz ezúttal is a Tezenis Beach Party vendége muzsikál, ez alkalommal Pure Mr G lesz a soros, hogy zenéjével kísérje a nap- és habfürdőzőket.

Beköszönt a retro korszak

A nyár fővárosában minden évben egy éjszakára összegyűlnek a retro korszak legnagyobb rajongói, hogy együtt ropják végig az éjszakát a 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereire. A Balaton legnagyobb múltidéző fesztiválján, a Total Dance Balatoni Retro Lázon felvonulnak a korszak legnagyobb ikonjai, ráadásul

a szervezők két világsztárt is a Balaton partra csábítottak: Rednexet és a Brooklyn Bounce-t.

A hazai élvonalból pedig velünk lesz a V-Tech, a 4F Club, Krisz Rudolf, Csordás Tibi az egykori Fiestából, a Splash, a Happy Gang, a Bestiák, Náksi, Erős vs. Spigiboy, Peat Jr., Dj André, Dj Nash és Dj Pégé, míg az est házigazdája DJ André lesz. Az éjjel soha nem érhet véget, ezért a Retro Láz két tánctéren folytatódik majd, ahol lesz Brooklyn Bounce DJ Set, Náksi, Erős vs Spigiboy, Peat Jr., DJ Nash és DJ Pégé is.

A Plázs Arénába pedig Chrstphr érkezik #EXTENDED című partysorozatával, ahol Matt Sassari csatlakozik hozzá. Az este fellépői között szerepel még R92 és Wizty is, felejthetetlenné téve a szombat éjszakát.

