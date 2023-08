A déli parton négy, az északin egy helyszínen várják azokat, akik a nyáron színházba, koncertre mennének. A legrégibb helyszín Földvár, ahonnan 18 éve indult el a Kultkikötő. Ma már kikötött a kultúra Balatonfenyvesen, Szárszón, Bogláron, Alsóörsön is.

Nagy Viktor elmondta, akkor sem hagyják magára a Balaton-partot, amikor a nyaralók hazautaznak. Ősszel, télen és tavasszal a művelődési házakban készülnek programokkal, előadásaikkal járják az országot. – Legutóbb Bezerédi Zoltánnal, a kaposvári színház korábbi művészével készítettünk közös előadást – emelte ki. – A Maggi és Lillemor című darabban Bezerédi Zoltán egy idősotthonban élő asszonyt játszik. Partnerével – Mertz Tiborral – finoman, érzéssel tartanak tükröt az időskornak. Rendkívül vicces előadás született Réthly Attila rendezésében, aki szintén ezer szállal kötődik Kaposvárhoz és a Csikyhez. Ezek az előadások javarészt itt születnek nyáron a Kultkikötőben, és utána utazzuk be velük az országot.

A felnőtt nézők nagyon szeretik ezt az előadást, csakúgy, mint a gyerekek a János vitézt. – Számomra is élmény volt, ahogy a gyerekek ámulva hallgatták Petőfit – mondta. – Egyre nehezebb még a mai felnőtteknek is felfogniuk Petőfi költeményét. Ezért a János vitézből egy szövegcentrikus előadást készítettünk, és ezek a gyerekek – akik már telefonokat nyomogatva nőnek fel – ámulva hallgatták. Több mesejátékunk is sikerrel fut, nemcsak a Balatonon, hanem a fővárosban is.

Ősszel sem jut sok pihenés

A nyári színház leglátogatottabb helyszíne Balatonboglár, ahol 750 embert tudnak leültetni. Koncereteknél majdnem ezren is elférnek, nemrég alulról súrolták is ezt a számot. Alsóőrs is impozáns nagy helyszín, Fenyves, Szárszó és Földvár azonban kisebb. – Nem feltétlenül az a célunk, hogy minden előadást ezer ember lásson, ezek a produkciók inkább a léleknek szólnak. Számos olyan családi programmal készülünk ami kicsiknek, nagyoknak egyaránt jó lehet – hangsúlyozta Nagy Viktor.

A Kultkikötő igazgatója arról is beszélt, hogy tíz állandó munkatársuk dolgozik az irodában, a nyári szezonban azonban hétvégente 60–80 ember is azért tevékenykedik, hogy minden helyszínen sikeres legyen az előadás.

– Amint vége a nyári szezonnak, tartunk két hét szünetet, aztán azonnal elkezdjük szervezni a következő évet. Decemberig már megvagyunk a programjainkkal, de januártól a következő év decemberéig készülnünk kell – tette hozzá Nagy Viktor.



Fotó: Lang R.