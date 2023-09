A Magyar Nemzeti Múzeum a 19. századot idézi meg szombaton az V. Budapesti Demográfiai Csúcs kísérőrendezvényén, a városligeti Családi Napon. Az érdeklődők korhű, kosztümbe öltözött karaktertől, Antónia asszonytól ismerhetik meg a 19. század Budapestjének divatját és fel is próbálhatnak korabeli öltözeteket többek között.

A Múzeum sátrában megismerkedhetnek 19. századi öltözetekkel, felvehetnek cilindert vagy használhatnak legyezőt, ahogy az előkelő urak és hölgyek tették, és fotózkodásra is lesz lehetőség korabeli öltözetben! A viseleteket ötéves kortól bárki felpróbálhatja.

Különleges tudásra is szert lehet majd tenni, bálozók titkos üzeneteit ismerhetik meg majd Antóniától, aki a titkos kódokat közvetítő legyezőnyelvet is bemutatja, mit is közvetítenek a különböző mozdulatok.

Aki pedig szeretné megtudni, hogy egyes alkalmakra milyen ruhát öltöttek a hölgyek és az urak a 19. században, az minden titkot megtudhat a Magyar Nemzeti Múzeum játéka során!

Az eseményen ezeken kívül kipróbálhatják a gyerekek és a családok a Múzeum egyedi tervezésű játékait, köztük a Múzeum legszebb műtárgyait bemutató óriás kirakót.



A Múzeum közben két fontos programsorozathoz is csatlakozik:

A Nemzeti Kulturális Örökség Napja alkalmából két aktuális kiállításhoz kapcsolódó ingyenes tárlatvezetés lesz szombaton 11 órától a Csillag és kereszt - 100 éves a Magyar Érdemrend című kiállításban, illetve egy ingyenes épülettörténeti séta a Pollack 250 kiállításhoz kapcsolva.

Pénteken nyílik meg az Ars Sacra Fesztivál, és annak keretében a pesti Schöfft festőművész család festészetét bemutató tárlat, aminek 10 órakor kezdődő kurátori tárlatvezetése szintén díjmentes.