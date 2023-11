A MARVEL hivatalos angol Instagram oldala a sorozat második évadának premierje alkalmából olyan tehetséges közép- és kelet európai grafikusokat és illusztrátorokat keresett „EMEA Artist poster series” programjába, akik kedvenc stílusukban megrajzolnák a sorozat plakátját és Lokit úgy, ahogy ők látják. Ebbe a kivételes körbe került bele Buzás Aliz, akinek a Disney+-on már elérhető Loki sorozat második évadához készített Art Deco stílusú alkotását az oldal tegnap meg is osztotta.

A Loki című sorozat második évadának premierje alkalmából közel tíz mozisplakátokat idéző grafika kerül fel folyamatosan a Marvel_uk hivatalos Instagram oldalára. Ezeket a dadaista stílustól kezdve a reneszánsz festményt idézőn át egészen a 70-es évek pszichedelikus látványt idéző művekig Közép- és Kelet Európában élő alkotók készítettek az „EMEA Artist poster series” pályázat keretében. Az ő műveik mellé került fel tegnap Buzás Aliz Art Deco illusztrációja. A fiatal magyar művész Loki reménytelen és nyomasztó helyzettét szerette volna bemutatni, valamint azt, hogy mennyire gyötrő tud lenni a semmiben lebegés és a bezártság érzése.

„Az alkotási folyamat elején több stílusban gondolkodtam, de végül az Art Deco mellett döntöttem. Nem csak azért, mert nagyon elegánsnak és vonzónak tartom, de könnyen tudtam vele azonosulni. Inspirációként a korabeli plakátok hatottak rám, éppen ezért a poszter egyik fő alakja tulajdonképpen nem is Loki, hanem Percike, akinek narancsos színe nagy hatással volt a végső koncepcióra és nem utolsósorban a stílushoz is jól passzolt” – mesélte Aliz, akitől nem idegen Loki és a képregények világa sem.

„Elég sok kapcsolatom van a képregényes világgal, például még középiskola alatt sokszor beültünk a Szegedi Tudományegyetem Képregénytörténet nevű órájára, mert nagyon érdekelt a téma. Sőt, egy volt párom megszállottan gyűjtötte a képregényeket, járt fesztiválokra is és ilyenkor mindig elkísértem” – mondta az illusztrátor, aki a rajzolásra úgy tekint, mint egy biztonságos hely, ahol ő irányít. Kiskora óta úgy érzi, hogy ha alkothat, az maga a teljes pihenés az agynak a hétköznapok rohanásából.

„Nagyon örülök, hogy az én alkotásomat is beválogatták és felkerült az oldalra a többi művész rajza közé. Büszke vagyok a munkámra, mert szerettem ezt a projektet és könnyen ment az alkotás folyamata is. A férjemnek és a barátaimnak is tetszett a rajzom és ez nagy elismerés, mert van közöttük hatalmas Loki fan is” – tette hozzá Aliz büszkén.

Loki a MARVEL képregényes és a filmes univerzumának egyik legszerethetőbb gonosz karaktere. A csínytevés istene karizmatikus, humoros, stílusos, erős, ugyanakkor kiszámíthatatlan, gyarló és remek képességekkel rendelkezik. A rajongók már eddig is szimpatizáltak vele és a Disney+ Loki sorozatának két évada alatt pedig csak még inkább megkedvelték. Ebben nem csak a remek és komplex karakter, de Tom Hiddleston, Owen Wilson és az Oscar-díjas Ke Huy Quan alakítása is nagy szerepet játszott. A sorozat két évadának minden epizódja már elérhető a streamingszolgáltató kínálatában.