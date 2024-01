Neisz Péter elnök és ötletgazda elmondta: ők már akkor is tartottak az eseményhez kapcsolódóan irodalmi délutánt, amikor máshol nem is hallottak a magyar kultúra napjáról. – Két évtizedes hagyomány, hogy felkérünk egy köztiszteletben álló személyt, írót, hírességet, hogy ossza meg gondolatait a hallgatósággal. Minden résztvevő hoz magával egy számára kedves és fontos írást, aforizmát, vagy egy általa kedvelt verset vagy zenerészletet – mondta.

Ezúttal Völgyi Ildikó volt a vendégük, akiről megtudtuk, hogy nemcsak irodalomkedvelő, de szereti a művészetek minden ágát, legyen az zene, kép, tánc... Már több mint tíz éve ír, kezdetben prózákat, évek óta azonban inkább csak versel. Három kötete jelent meg eddig, Kabócatánc, Napmadár és a Fényszövő címmel, s ezekből részleteket olvasott fel hallgatóságának.

Házi Ferencné, a népdalkör művészeti vezetője Sütő Andrástól idézett, s elhangzott egy megzenésített Petőfi-vers is. Költészetről és a versek fontosságáról is szó esett az irodalmi délutánon, amelyre a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének öt tagja is eljött, Pintér János elnök vezetésével. Ők versekkel, zenével kapcsolódtak a műsorba. A rendezők süteménnyel, teával és forralt borral kínálták a résztvevőket.