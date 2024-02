Pető Csaba elmondta, a színházi képen napok óta dolgozik már. Korábban is találkozhattak már vele a városlakók, vászonra vitt több jellegzetes kaposvári utcarészletet.

– Húszévesen még egy nap alatt, nagy lendülettel készültek a képeim, ma már több idő kell. Viszont most alaposabban dolgozom – mondta. Az alkotót sokan megcsodálták munka közben. Idősebbek és fiatalok is megálltak mellette és nézték egy ideig, hogyan kerül a vászonra a színház épülete. Pető Csaba nemrég a kaposvári Ady Endre utcában is megörökített egy épületet, s több képe született Amszterdam utcáin is.