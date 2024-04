Huszonöt előadás és változatos szakmai- és kísérőprogramok várják az érdeklődőket a XI. Kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén, amely a műfaj legjobbjait vonultatja fel idén május 6. és 10. között – jelentették be a szervezők.

A kaposvári Csiky Gergely Színház szervezésében immár tizenegyedik alkalommal rendezik meg a seregszemlét, ahol a 2022 után bemutatott legjobb gyermek- és ifjúsági színházi előadások, illetve színházi nevelési programok vesznek részt korosztályok szerint csoportosítva.

Elmondták: a nemzeti versenyprogram válogatója, Cziráki Judit dramaturg, fordító, művészeti tanácsadó több mint 100 produkcióból választotta ki a 22 versenyelőadást. A versenyprogram mellett szakmai beszélgetések, konferencia és más kísérőprogramok várják az érdeklődőket. A biennálé nemzetközi programját neves határon túli és külföldi társulatok képviselik majd. A magyar nyelvű előadások mellett a fesztivál vendége lesz a ciprusi Still Theater Group Still! A szobor, ami bejárta a világot című előadásával, valamint a szlovén Ljubljana Puppet Theater, akik a tavalyi Színházi Olimpián bemutatott Alagút című produkciójukat hozzák el, ezúttal a kaposvári közönségnek. A fesztivál keretében nyílt szakmai konferenciát is rendeznek a színházi nevelés és a művészetpedagógia témakörében. Az ötnapos rendezvénynek a Csiky Gergely Színház, az Együd Árpád Kulturális Központ (Agóra), a Szivárvány Kultúrpalota és a Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola ad otthont. Az ASSITEJ Magyar Központ a társszervező kaposvári Csiky Gergely Színházzal közösen 2002 óta kétévente rendezi meg a Gyermek- és Ifjúsági Színházak Biennáléját. A versenyprogramban szereplő előadásokat szakmai zsűri értékeli, a legjobbnak ítélt produkciókat az ASSITEJ Magyar Központ Üveghegy-díjával jutalmazzák.