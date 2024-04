Július 12. és augusztus 20. garantáltan forró lesz a hangulat a Balaton fővárosában. Számos műfaj és program garantálja a szórakozást az elkövetkezenő hetekben. Július 12-14. között Siófok Fő terét a jazz uralja majd, mivel ekkor veszi kezdetét a XXI. New Orleans Jazz Fesztivál. Fellépnek a legismertebb hazai dixieland bandák, így garantált a felejthetetlen hangulat!

Júliusban a Kálmán Imre Szabadtéri Színpad isvárja már a nézőket. Ebben a szezonban is nagyszerű prgramokkal és produkciókkal készülnek a közönség számára. Fergeteges lesz aszinpadi felhozatal: a Szép nyári nap, a Menopauza, A Pál utcai fiúk, a Macskafogó, az Anconai szerelmesek és még egy koncert is színesíti a programsorozatot, a Best of Dolhai is zenél a siófoki közönségnek.

Az idei Nyári Zenei Estek eseménysorozata minden korosztály számára tartogat meglepetéseket. Öt különböző műfajjal készülnek a szezonra, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő kikpacsolódást. Minden hét első napján, a Vakációs Gyermekkoncerteken belül nem csak hangszerbemutatók és kézműves foglalkozások, de még koncertek várják a kicsiket és ngyokat egyaránt. Az előadók között talűálkozhatunk a Magyarhang Zenekarral, Laposa Julcsival, a Toppantó Táncegyüttessel, a Sólya Zenekarral és a Lóca Együttessel is.

Aszerdai napok egyértelműen az operettkedvelők napja lesz, hiszen az Operett Esteken a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar játsza majd az operett melódiákat, amelyeket remek szólisták előadásában hallgathatunk meg majd hétről-hétre.

KultTérként tér vissza a KultTerasz pénteki napokon a Teátrumba. ezeken az alkalmakon a zenét és irodalmat kedvelők találhatják meg a kikapcsolódás és feltöltődés pillanatait. Aprogramsorozat során olyan neves előadók lépnek színre, mint Hrutka Róbert és Für Anikó, Csuja Imre és Csáki Judit, Mácsai Pál, Lukács Miklós és Hirtling István.

A Nyáresti Koncertek az hazai könnyűzene nagyágyúit hozza el a közönség szám ára. Itt lesz Miller Zoltán, a Sárik Péter Trió és Falusi Mariann, Koós Réka és zenekara, a Karthago, Szandi és az Abrakazabra együttes és a Kormorán.

A Zene a Zöldbent vasárnaponként érkezik a Jókai parkba élvezheti a közönség a Jókai parkban. A fülbemászó dallamokat a Pál Kriszti Acoustic hozza el régi magyar dalokkal, az Apáti Dixieland Band New York-i dixie zenével repíti közönségét a tengerentúlra, a Tarsoly Zenekar viszont népzenével teszi még színesebbé az estéket.

Szentpéteri Csilla & Band a mediterrán nyár forró levegőjét hozza el hallgatóságának, ha hűvösnek érznénk a parti levegőt, miközben a Dunakeszi Szimfonikusok a Hajóállomáson a Háry János daljáték keresztmetszetét adják elő.

A programsorozat augusztus 16-20. között a már megszokott és hagyományosnak számító Bor és Kenyér Ünnepével búcsúzik a siófoki nyártól. A Hajóállomáson különféle gasztronómiai és kézműves kitelepülők, borterasz, családi- és gyerekprogramok, esténként pedig koncertek várnak mindenkit. természetesen itt sem maradnak el a fellépők. Bíró Eszter, Szalóki Ági, a Hanga Banda, az Ismerős arcok, Tóth Vera szolgáltatják majd a zenét az ünnepi hangulathoz.