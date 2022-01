– A magyar kézilabdasport történetének eddigi legnagyobb eseménye előtt állunk – mondta Nagy László, az Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke. – Mindenki, a stábtagok és a játékosok is nagyon várják már az Eb-t, melyre már több mint két esztendeje megkezdtük a felkészülést, nagyon sok dolgot kipróbáltunk és megtapasztaltunk, úgy érezzük, a csapat készen áll a kontinensviadalra. Szeretnénk az élmezőnyhöz tartozni, azaz bekerülni a legjobb nyolcba, de szinte mindenki álma az, hogy ott lehessünk a final week­enden, a torna utolsó hétvégéjén, ahol már csak a legjobb hat egylet lesz érdekelt. A felkészülésünk a nehézségek ellenére is jól sikerült, a tervezett munkát nagyjából el tudtuk végezni. Öröm, hogy a nemzeti együttes játékosai és vezetői is egészségesek. Jó hír, hogy telt ház előtt léphetünk majd pályára, hiszen ez óriási előnyt jelent számunkra, bízom benne, hogy a sportolóink profitálnak majd, s nagy erőket tudnak meríteni ebből a mérkőzések során.

Nagy László kiemelte, tudják, hogy nehéz dolguk lesz. – A sorozatterhelések során már tapasztaltuk, hogy meccsről meccsre kell felkészítenünk a csapatot, ez eddig bejött, ezért ezen nem akartunk változtatni – tette hozzá. – A legnagyobb ellenfelünk Hollandia, velük a nyitótalálkozón csapunk majd össze. Szeretnénk minden mérkőzésen jó formát mutatni. A játékosok is átérzik ennek a nagyszabású eseménynek a jelentőségét, ráadásul óriási az érdeklődés a szurkolók részéről, ami jó hatással van a csapat hangulatára.

– A szokásoknak megfelelően alakult a felkészülésünk, s már az ünnepek előtt, december 16-án elkezdtük – nyilatkozta Gulyás István, a magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. – Az első részben inkább a fizikai munkán volt a hangsúly, az ünnepek után pedig jött a taktikai rész, most pedig már ott vagyunk a célegyenesben. Mindig elmondjuk, hogy a csapat január másodikától komplett, vannak játékosok, akik külföldön szerepelnek, ők az új év második napján tudnak bekapcsolódni a közös munkába, de a legtöbb európai válogatott így dolgozik.

A szövetségi kapitánytól megtudtuk azt is, Máthé Dominiknak lett egyedül pozitív a koronavírustesztje, az orvosok folyamatosan figyelték, de néhány nap alatt rendbe jött, és egészségesen tért vissza – hangsúlyozta. – Mindenki fegyelmezetten élte a hétköznapjait, még az otthonában is, ezért egészségesen várjuk a rajtot.

A magyar válogatott Hollandiával, Portugáliával és Izlanddal került egy csoportba. – Mind a három riválisunk jelentős erőt képvisel, legtöbb játékosuk jó bajnokságban szerepel, a hollandok is biztosan úgy érkeznek Budapestre, hogy minden teher nélkül meg akarják mutatni, hasonló utat tudnak bejárni, mint a női szakáguk – fogalmazott Gulyás István. – Erre nagyon oda kell figyelnünk, mert az első meccsünk mindig kicsit nehezebb, hiszen azon esünk majd át tűzkeresztségen, ráadásul rengeteg néző előtt, de bízom benne, hogy a csapat megugorja ezt az akadályt, ahogy szépen sorban a többit is. Portugáliát már ismerjük, láttuk őket az olimpián, ahol sajnos mi nem voltunk ott, találkoztunk velük az utolsó Eb-n is. Izland évek óta ott van a világ élvonalában, érdekes, komplex kézilabdát játszanak, ellenük lehet az egyik legnehezebb mérkőzésünk.

– Boldog vagyok, hogy már itt lehetek a csapattal, s amiatt is: a családom is jobban van – mondta Chema Rodríguez, a válogatott edzője –, így már teljes erőmmel tudok a csapatra és az Európa-bajnokságra fókuszálni.

Mikler Roland csapatkapitány szerint már az egyiptomi világbajnokság után mindenkinek a hazai rendezésű Eb járt a fejében. A kiváló kapus, Lékai Máté és Bánhidi Bence is úgy fogalmazott az online sajtótájékoztatón, hogy a családjuk lesz a legnagyobb szurkolójuk.

A magyar válogatott csoportmeccseire elfogyott minden jegy, a középdöntőre és a további magyarországi találkozókra azonban még kaphatók a belépők.

Fotó: MW