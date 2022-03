Miután Kiss Máté belázasodott, így nem tarhatott a többiekkel. A szolnoki U21-es elődöntő első meccse után Iván Bence autóba ült, s irány Debrecen! A saját nevelésű Fenyvesi Barnabás viszont ott maradt Szolnokon, vagyis Ruben Wolochin mester négy magyar játékossal számolhatott.

A nyitó játszmában végig a Fino akarata érvényesült; egyértelműen a vendég kaposváriak diktálták az iramot, uralták a meccset. Az első nyolc pontjukból négyet Bögöly Gábor jegyzett, abból is az egyiket ászból, később pedig Hubicska Patrik folytatta a pontgyártást. A hazaiaknál a Cesar Coelho Rabel Willian, Almora Nunez Gustavo Lazaro légiós páros gyűjtögette szorgosan a pontokat. A nyitó játékrészben rajtuk kívül csak a csapatkapitány, a korábban Kaposváron is megfordult Bagics Balázs tudott még a közösbe rakni.

A második szettben – ha csak néhány pillanatig is – a DEAC csapatánál volt az előny. Aztán a bosnyák Marko Milovanovics, a kubai Sandoval Rojas José Antonio és Hamza Ouyachi is elkezdte termelni a pontokat; a marokkói légiós újra a Fino-Kaposvár kezdőcsapatában kapott helyet. 24–21 után két játszmalabdát is hárítottak ugyan a hazaiak, ám a vége a miénk volt. A harmadik, utolsó felvonásban gyorsan elléptünk debreceni ellenfelünktől. Egyre csak nőtt a különbség a két együttes között, ami a végére 12 pontnyira hízott. A meccs vége felé a bosnyák ütőgép Milovanovicsot az az Iván Bence váltotta a pályán, aki pár órával korábban még Szolnokon szerepelt szintén győztes csapatban, a 74 percen át tartó ütközetet pedig a tavaly nyáron éppen Debrecenből érkezett Hubicska Patrik zárta le.

Szerdán 18 órakor a Kaposvár Arénában újra egymásnak feszül majd a két társaság, s a házigazda Fino-Kaposvár már akkor pontot tehet az egyik fél három győzelméig tartó bajnoki negyeddöntő végére.

Debreceni EAC–Fino-Kaposvár 0–3 (–21, –23, –13)

Debrecen, egyetemi sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Varjasi, Jámbor T.

Debreceni EAC: Tóth A. (1), Cesar (12), Kiss I. (1), Almora (15), Bagics (6), Remete (2). Csere: F.Nagy B. (liberó), Magyar T. (–), Tar (–). Vezetőedző: Fodor Antal.

Fino-Kaposvár: Garchet (1), Hubicska (16), Sandoval (16), Milovanovics (9), Bögöly (8), Ouyachi (7). Csere: Bozóki (liberó), Iván B. (1), Radovics (–), El Azhari (–). Vezetőedző: Ruben Wolochin.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–3, 2–5, 4–10, 7–10, 7–13, 11–15, 14–16, 16–20, 21–25 (26 perc).

2. játszma: 3–2, 4–5, 8–10, 11–15, 15–19, 18–20, 21–24, 23–25 (28 perc).

3. játszma: 5–4, 5–8, 6–10, 10–15, 12–20, 13–25 (20 perc).